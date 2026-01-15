Slušaj vest

Francuskaće uskoro poslati ratni brod, vazduhoplovne i dodatne vojnike na Grenland, rekao je danas francuski predsednik Emanuel Makron. Iako se u svojim izjavama nije direktno osvrnuo na pretnje američkog predsednika Donalda Trampao preuzimanju te teritorije, Makron je upozorio na pojavu "novog kolonijalizma" i na izjave koje "seju sumnju, čak i među saveznicima".

Makron je to rekao u svom novogodišnjem govoru pripadnicima francuskih oružanih snaga, naglasivši da je manji broj francuskih vojnika već poslat na Grenland na zahtev Danske. Tamo su se pridružili snagama iz Norveške, Švedske i Nemačke.

Jačanje kopnenih, pomorskih i vazdušnih snaga



- Naši vojnici biće u idućim danima dodatno ojačani kopnenim, pomorskim i vazdušnim snagama - rekao je Makron.

Nije iznosio detalje, ali prema dostupnim informacijama najmanje jedan francuski ratni brod i nekoliko aviona već su na putu prema severnom Atlantiku.

Makron je poručio da je ispravna uloga Francuske da bude "uz suverenu državu kako bi zaštitila njenu teritoriju", rekao je u obraćanju vojsci.

Iako su ova raspoređivanja zvanično predstavljena kao signal spremnosti NATO-a da brani Grenland od potencijalnih pretnji iz Rusije ili Kine, Makronove druge izjave snažno upućuju na to da je jačanje vojnih snaga odgovor na američke pretnje.

"Novi kolonijalizam" i destabilizacija sveta



- Na nekim mestima na delu je novi kolonijalizam - rekao je Makron.

- Postoji diskurs koji seje sumnju, čak i među saveznicima.

Dodao je da Evropa danas ima "konkurente koje nije očekivala" i da živimo u svetu u kojem su se "snage destabilizacije ponovo probudile", rekao je Makron.

Francuski zvaničnici istakli su da Pariz ne očekuje da bi njegove snage mogle da se nađu pod napadom američkih saveznika unutar NATO-a. Cilj raspoređivanja nije vojna konfrontacija, nego politički i simbolički učinak.

Poruka Vašingtonu i američkoj vojsci



Prema navodima francuskih zvaničnika, raspoređivanje snaga usmereno je na javno mnjenje u Sjedinjenim Američkim Državama, a posebno unutar američkih oružanih snaga.

Minimalna evropska vojna prisutnost, priznaju francuski zvaničnici, ne bi mogla da odbrani Grenland od američkog napada.