Jaka oluja u australijskoj saveznoj državi Viktoriji izazvala je poplave koje su odnele automobile i ostavile hiljade stanovnika bez struje.

Snimci iz vazduha prikazuju automobile pod vodom, kamp-prikolice sa probušenim gumama i službe za hitne intervencije koje pomažu tokom vanredne situacije.

Vlasti su izdale upozorenje o vanrednom stanju za gradove duž Velikog okeanskog puta, popularne turističke destinacije poznate po slikovitom priobalnom pejzažu, a veći deo puta je zatvoren u oba smera.

Biro za meteorologiju zabeležio je 166 milimetara kiše od 9 sati ujutru u obližnjem području Maunt Kouli.

Ovo se dešava nekoliko dana nakon što je Veliki okeanski put zatvoren zbog požara koji su izbili usred intenzivnog letnjeg toplotnog talasa.

(Kurir.rs/Rojters)

