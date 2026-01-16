SNAŽNA OLUJA POGODILA AUSTRALIJSKU DRŽAVU! Bujice nose automobile, na hiljade stanovnika ostalo bez struje, snimci kataklizme obišli svet! (VIDEO)
Jaka oluja u australijskoj saveznoj državi Viktoriji izazvala je poplave koje su odnele automobile i ostavile hiljade stanovnika bez struje.
Snimci iz vazduha prikazuju automobile pod vodom, kamp-prikolice sa probušenim gumama i službe za hitne intervencije koje pomažu tokom vanredne situacije.
Vlasti su izdale upozorenje o vanrednom stanju za gradove duž Velikog okeanskog puta, popularne turističke destinacije poznate po slikovitom priobalnom pejzažu, a veći deo puta je zatvoren u oba smera.
Biro za meteorologiju zabeležio je 166 milimetara kiše od 9 sati ujutru u obližnjem području Maunt Kouli.
Ovo se dešava nekoliko dana nakon što je Veliki okeanski put zatvoren zbog požara koji su izbili usred intenzivnog letnjeg toplotnog talasa.
(Kurir.rs/Rojters)
austra