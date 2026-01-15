Slušaj vest

Vojno osoblje iz nekoliko evropskih zemalja stiglo je na Grenland radi učestvovanja u zajedničkim vežbama, u trenutku kada američki predsednik Donald Tramp ponavlja svoj zahtev da to arktičko ostrvo pređe pod kontrolu SAD.

Kontingent od 15 francuskih vojnika sleteo je u glavni grad Nuuk, a pridružuje im se osoblje iz Nemačke, Švedske, Norveške, Holandije i Velike Britanije u sklopu izviđačke misije, piše BBC.

"Temeljno neslaganje" na sastanku u Vašingtonu



Raspoređivanje snaga usledilo je nakon što su ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda juče otputovali u Vašington na sastanak s američkim potpredsednikom Džej Di Vensom.

Nakon sastanka, danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je da su razgovori bili konstruktivni, ali da je ostalo "temeljno neslaganje" između dve strane.

Tramp je u međuvremenu ponovio svoju nameru da Grenland stavi pod američku kontrolu.

- Treba nam Grenland zbog nacionalne bezbednosti.

Dodao je kako veruje da se dogovor s Danskom može postići, ne isključujući upotrebu sile.

- Problem je što Danska ne može ništa da učini ako Rusija ili Kina žele da okupiraju Grenland, ali mi možemo da učinimo sve. To ste saznali prošle nedelje s Venecuelom - rekao je Tramp.

Reakcije evropskih saveznika i Rusije



Francuski predsednik Emanuel Makronnajavio je da će početni kontingent uskoro biti pojačan "kopnenim, vazdušnim i pomorskim sredstvima".

Viši diplomata Olivijer Poivre d'Arvor ocenio je misiju kao slanje snažnog političkog signala.

- Ovo je prva vežba. Pokazaćemo SAD da je NATO prisutan.

S druge strane, poljski premijer Donald Tusk izjavio je da Poljska ne planira da se pridruži misiji, upozorivši da bi američka vojna intervencija bila "politička katastrofa".

- Sukob ili pokušaj aneksije teritorije članice NATO-a od strane druge članice NATO-a bio bi kraj sveta kakvog poznajemo i koji je dugi niz godina garantovao našu sigurnost - rekao je Tusk.

Ruska ambasada u Belgiji izrazila je "ozbiljnu zabrinutost", optužujući NATO za jačanje vojne prisutnosti na Arktiku "pod lažnim izgovorom rastuće pretnje iz Moskve i Pekinga".

Kancelarija britanskog premijera Kira Starmera je saopštio da Ujedinjeno Kraljevstvo deli zabrinutost predsednika Trampa zbog "bezbednosti severa" i da raspoređivanje uključuje "jačanje vežbi, kako bi se odvratila ruska agresija i kineska aktivnost".

Nemci poslali avion s 13 vojnika



Evropsko raspoređivanje u sklopu danskih vežbi "Operacija Arktička izdržljivost" sastoji se od svega nekoliko desetina pripadnika. Nemačka je danas poslala transportni avion A400M s 13 vojnika koji će na Grenlandu ostati do subote.

Danski vojni zvaničnici naveli su da je cilj da se poveća vojna prisutnost oko Grenlanda kako bi se ojačao "trag" NATO-a na Arktiku.

Ministar odbrane Troels Lund Poulsen pojasnio je da je namera da se ima vojna prisutnost "u rotaciji", s ciljem uspostave trajnije prisutnosti uz učestvovanje stranih saveznika.

SAD već imaju vojnu bazu na Grenlandu s do 150 ljudi, ali se ova danska inicijativa smatra signalom Trampovoj administraciji da i evropski saveznici imaju interese u bezbednosti Arktika.

Šta kažu Danci, a šta Grenlanđani?



Danska premijerka Mete Frederiksendanas je izjavila da su odbrana i zaštita Grenlanda zajednička briga celog NATO saveza. Njen ministar spoljnih poslova Rasmusen rekao je da ne postoji "trenutna pretnja" iz Kine ili Rusije s kojom Danska i Grenland ne bi mogli da se nose.

Premijer Grenlanda, Jens-Frederik Nielsen, poručio je da se teritorija nalazi usred geopolitičke krize te da bi, ako bi morali da biraju, njegov narod izabrao Dansku umesto SAD.

- Grenland ne želi da bude u vlasništvu Sjedinjenih Država. Grenland ne želi da bude pod upravom Sjedinjenih Država. Grenland ne želi da bude deo Sjedinjenih Država - naglasio je Nielsen.