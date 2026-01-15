"GLAVNI MIŠOLOVAC" IZ DAUNING STRITA OPET PRAVI PROBLEME: Fotograf poljskog predsednika zamalo pao ispred rezidencije premijera zbog mačora Larija! (FOTO/VIDEO)
Mačak Lari je sapleo fotografa dok je izlazio iz Dauning strita nakon sastanka poljskog predsednika Karola Navrockog sa biratnskim premijerom Kirom Starmerom u utorak, 13. januara.
Karol Navrocki je posetio Dauning strit 10 kako bi se zahvalio premijeru na britanskim vojnicima stacioniranim u njegovoj zemlji kao deo doprinosa Velike Britanije NATO-ovim kopnenim snagama, dok mu se ser Kir zahvalio na domaćinstvu eskadrile.
Čuveni mačor ispratio 5 britanskih premijera
Lari je već 13 godina "glavni mišolovac" u rezidenciji i za to vreme postao je popularan širom sveta.
Sivo-belo tigrasti mačak, koji ima oko 16 godina, doveden je u Dauning strit 2011. godine.
Lari je bio lutalica koji je usvojen iz doma za pse i mačke nakon što je u zvaničnoj rezidenciji premijera došlo do najezde glodara.
Tokom godina živeo je sa pet premijera: Dejvidom Kameronom, Terezom Mej, Borisom Džonsonom, Liz Trus i Rišijem Sunakom. Sada deli rezidenciju i sa aktuelnim premijerom Kirom Starmerom.
Dugi boravak Larija u Dauning stritu 10 naveo je ljude da povezuju premijerovu rezidenciju sa njim, a ne sa osobom koja tamo zapravo živi.
- Čak i deca koja idu u posetu Dauning stritu prvo pitaju za Larija, a ne za premijera. I to vam zaista pokazuje koliko je popularan u poređenju sa bilo kojim premijerom - dodao je Ng.
Lari je zapravo prva mačka kojoj je dodeljena zvanična titula "glavni mišolovac" i imao je značajan uticaj od svog dolaska. Druge mačke su živele ranije u rezidenciji, međutim, nisu zvanično dobile tu titulu.
- Lari je zauzeo srca britanske javnosti dok su novinarski timovi često kampovali ispred ulaznih vrata. Zauzvrat mu nacija svakodnevno šalje poklone i poslastice - navodi se na sajtu britanske vlade.
Mačak je tokom godina izazvao i niz "incidenata" sa međunarodnim liderima. Lari je 2019. godine dospeo na naslovne strane kad se isprečio ispred limuzine tadašnjeg američkog predsednika Donalda Trampa i odbio da se pomeri.
Takođe je imao žestoko rivalstvo sa crno-belim mačkom Palmerstonom koji je služio kao glavni mišolovac u obližnjem ministarstvu spoljnih poslova i komonvelta do "penzionisanja" 2020. godine.
