Mačak Lari je sapleo fotografa dok je izlazio iz Dauning strita nakon sastanka poljskog predsednika Karola Navrockog sa biratnskim premijerom Kirom Starmerom u utorak, 13. januara.

Karol Navrocki je posetio Dauning strit 10 kako bi se zahvalio premijeru na britanskim vojnicima stacioniranim u njegovoj zemlji kao deo doprinosa Velike Britanije NATO-ovim kopnenim snagama, dok mu se ser Kir zahvalio na domaćinstvu eskadrile.

Čuveni mačor ispratio 5 britanskih premijera

Lari je već 13 godina "glavni mišolovac" u rezidenciji i za to vreme postao je popularan širom sveta.

Sivo-belo tigrasti mačak, koji ima oko 16 godina, doveden je u Dauning strit 2011. godine.

Lari je bio lutalica koji je usvojen iz doma za pse i mačke nakon što je u zvaničnoj rezidenciji premijera došlo do najezde glodara.

Tokom godina živeo je sa pet premijera: Dejvidom Kameronom, Terezom Mej, Borisom Džonsonom, Liz Trus i Rišijem Sunakom. Sada deli rezidenciju i sa aktuelnim premijerom Kirom Starmerom.

Dugi boravak Larija u Dauning stritu 10 naveo je ljude da povezuju premijerovu rezidenciju sa njim, a ne sa osobom koja tamo zapravo živi.

- Čak i deca koja idu u posetu Dauning stritu prvo pitaju za Larija, a ne za premijera. I to vam zaista pokazuje koliko je popularan u poređenju sa bilo kojim premijerom - dodao je Ng.

Lari je zapravo prva mačka kojoj je dodeljena zvanična titula "glavni mišolovac" i imao je značajan uticaj od svog dolaska. Druge mačke su živele ranije u rezidenciji, međutim, nisu zvanično dobile tu titulu.

- Lari je zauzeo srca britanske javnosti dok su novinarski timovi često kampovali ispred ulaznih vrata. Zauzvrat mu nacija svakodnevno šalje poklone i poslastice - navodi se na sajtu britanske vlade.

Mačak je tokom godina izazvao i niz "incidenata" sa međunarodnim liderima. Lari je 2019. godine dospeo na naslovne strane kad se isprečio ispred limuzine tadašnjeg američkog predsednika Donalda Trampa i odbio da se pomeri.

Takođe je imao žestoko rivalstvo sa crno-belim mačkom Palmerstonom koji je služio kao glavni mišolovac u obližnjem ministarstvu spoljnih poslova i komonvelta do "penzionisanja" 2020. godine.