Devetnaest ljudi je poginulo u poplavava od višedeljne obilne kiše u severnom delu Južne Afrike. Meteorološka služba je izdala "crveno upozorenje", najvišeg "nivoa 10" za narednih 24 do 48 sati kada se očekuje između 100 i 200 milimetara kiše.

Zbog poplava je Nacionalni park Kruger zatvoren za posetioce, a neki su i evakuisani.

Kruger se prostire na 20.000 kvadratnih kilometara i graniči sa susednim zemljama Mozambikom i Zimbabveomi godišnje ima jedan do dva miliona posetilaca.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)

