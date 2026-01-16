U poplavama koje su pogodile Južnu Afriku poginulo je devetnaestoro ljudi, a veliki proj posetilaca nacionalnog parka je evakuisan.
POSLATO CRVENO UPOZORENJE
STRAVIČNE POPLAVE UBILE 19 LJUDI! Hitno zatvoren i evakuisan poznati nacionalni park Kruger! Užas u Južnoj Africi! (VIDEO)
Devetnaest ljudi je poginulo u poplavava od višedeljne obilne kiše u severnom delu Južne Afrike. Meteorološka služba je izdala "crveno upozorenje", najvišeg "nivoa 10" za narednih 24 do 48 sati kada se očekuje između 100 i 200 milimetara kiše.
Zbog poplava je Nacionalni park Kruger zatvoren za posetioce, a neki su i evakuisani.
Kruger se prostire na 20.000 kvadratnih kilometara i graniči sa susednim zemljama Mozambikom i Zimbabveomi godišnje ima jedan do dva miliona posetilaca.
