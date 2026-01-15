SNAŽNA EKSPLOZIJA U CENTRU UTREHTA, IMA POVREĐENIH! Krhotine rasute po ulicama, od siline detonacije se urušila zgrada! Objavljeni snimci (VIDEO)
Vanredna situacija odvija se u holandskom gradu Utrehtu nakon izveštaja o eksploziji. U gradu je prijavljena "ogromna eksplozija", a na fotografijama se vide krhotine rasute po ulici u centru grada.
Prema izveštajima, u eksploziji su povređene najmanje četiri osobe, dok se gust dim nadvija iznad grada. Vatrogasci se bore sa požarom, navode lokalni mediji.
Prvobitni izveštaji su takođe govorili o najmanje 10 povređenih, ali ta informacija još uvek nije potvrđena. Lokalni mediji navode da su hitnim službama prijavljene ukupno četiri eksplozije.
Navodi se i da se požar širi. Takođe je, prema izveštajima, izbio požar u obližnjoj pekari.
Zgrada se delimično urušila, rekao je portparol vatrogasne službe za list De Telegraaf.
Portparol policije izjavio je za lokalne medije RTV Utrecht da policija trenutno istražuje uzrok požara, takođe prenosi De Telegraaf.
