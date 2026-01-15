Slušaj vest

Zvaničnici Rusijei proruskih krugova optužili su Zapad za "militarizaciju" Arktikai ismejali ono što su opisali kao "nesposobnost Evrope da zaštiti Grenland", dok američki predsednik Donald Tramp ne odustaje od svoje namere da preuzme kontrolu nad ovim arktičkim ostrvom bogatom mineralima.

Nakon što je Tramp više puta istakao da SAD trebaju Grenland iz bezbednosnih razloga, Bela kuća je u sredu saopštila da, ukoliko SAD ne uspeju da preuzmu kontrolu nad Arktikom, "to će umesto njih učiniti Rusija ili Kina".

Proruski medijski tajkun Konstantin Malofejev tvrdi da samo Rusija može "spasiti" Grenland od američkog preuzimanja, sugerišući da saveznici Danske verovatno neće pomoći.

- Samo Rusija može zaustaviti ovo, da bi spasila Grenland, Evropu i multipolarni svet - rekao je, prenosi The Moscow Times.

Onlajn novine takođe navode da je ruska ambasada u Belgiji, gde se nalazi sedište NATO-a, izjavila da savez koristi Trampove izjave "isključivo kako bi promovisao anti-rusku i anti-kinesku agendu".

- NATO je krenuo putem ubrzane militarizacije Arktika, povećavajući svoje vojne prisustvo pod izmišljenim izgovorom o rastućoj pretnji koja dolazi iz Moskve i Pekinga - navela je ambasada u saopštenju u sredu uveče.

Dodali su da evropski zvaničnici već razmatraju planove za opkoljavanje ostrva i raspoređivanje velikih zajedničkih desantnih snaga, optužujući ih da pozivaju na "mitske pretnje koje su sami stvorili".

Velika Britanija je poslala jednog vojnog oficira na Grenland dok Danska pojačava svoje vojne snage na Arktiku i na krajnjem severu, usled novih poziva Donalda Trampa da SAD preuzmu kontrolu nad teritorijom.

Danski ministar odbrane Troels Lund Poulsen izjavio je u sredu da će predstojeća zajednička operacija uključivati više savezničkih zemalja, upozoravajući da "niko ne može predvideti šta će se desiti sutra".

London je potvrdio da je po zahtevima Danske poslat jedan britanski vojni oficir da se pridruži izviđačkoj grupi uoči planirane vežbe "Arktička izdržljivost", ali je negirao da je reč o "raspoređivanju".

Nemačka, Švedska, Norveška i Francuska takođe su potvrdile da će poslati svoje vojnike u zajedničku misiju.

Ministarka energetike Grenlanda, Naja Nathanielsen, nedavno je na konferenciji za štampu u Vestminsteru izjavila da bi američka vojna akcija predstavljala "pukotinu vladavine prava" i primorala zapadne saveznike da se pitaju "o čemu se radi u ovom novom svetskom poretku".

- Smatramo da je retorika uvredljiva, što smo mnogo puta i ranije isticali, ali i zbunjujuća, jer nismo učinili ništa drugo osim što smo podržali ideju da je Grenland deo američkog nacionalnog interesa - rekla je ona.