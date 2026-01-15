Slušaj vest

Zastrašujući i srceparajući video 59-godišnje opštinske radnice Olhe koja nastavlja da čisti sneg sa ulice uprkos ruskom vazdušnom napadu kruži internetom, a njena hrabrost je impresionirala Ukrajince i zvaničnike, izvestio je u četvrtak gradonačelnik Andrij Sadovij.

U četvrtak ujutru, kako je izvestio Ukrajinski pravosudni organ, ruski dron je eksplodirao nakon što je udario u dečje igralište u Lavovu. Opštinski radnici, uključujući čistačicu ulica Olhu, bili su na dužnosti u blizini u tom trenutku.

Stajala mirno dok je oko nje gorelo

Olha nije otišla u sklonište kada se oglasilo upozorenje na vazdušni napad, ali se našla blizu mesta eksplozije. Kada je dron Šahed eksplodirao, zapaljeni i užareni ostaci pali su opasno blizu Olhe, koja je stajala mirno, samo da bi se ubrzo nakon toga vratila čišćenju snega kao da se ništa nije dogodilo.

Olha, navodno, radi kao čistačica ulica već 10 godina.

„Moja koleginica i ja smo stajale tamo. Čistila sam autobusku stanicu. Nisam znala da će nešto leteti. Onda nam je rečeno da trčimo i proletelo je pravo iznad naših glava. Došlo je do veoma glasne eksplozije. Mislila sam da je mina, ali policajac je rekao da je Šahed“, rekla je Olha za Radio Slobodna Evropa, a prenosi Ukrajinska pravda.

Pohvala od gradonačelnika

Kasnije je gradonačelnik Lavova lično pozvao Olhu da proveri kako je, a ona mu je rekla da je dobro. Zahvalio joj se na hrabrosti i rekao da je njena hrabrost impresionirala celu zemlju i da zvaničnici planiraju da razgovaraju sa njom nasamo.

„Ne znam da li da vam se zahvalim ili da vas izgrdim. Vaša hrabrost je danas impresionirala sve u Ukrajini. Želim da vam se zahvalim na vašoj službi zajednici i na vašem radu. Zahvalićemo vam se posebno. Ali takođe želim da naglasim da kada dođe do vazdušnog napada, molim vas, čuvajte se i ostanite bezbedni. Razumem da ima posla, ali vaša bezbednost je na prvom mestu“, rekao joj je Sadovi.