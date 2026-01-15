Slušaj vest

Pre samo šest meseci, Džojs P. (36) je objavila neobičnu izjavu ljubavi svom dečku Stefanu S. (47) putem Fejsbuka, a zatim je njeno telo pronađeno u podrumu kuće u Vilfersdorfu, u Donjoj Austriji. 

- Naša veza je dokaz da ponekad najneobičniji putevi vode do najlepših rezultata - napisala je tada Džojs za svog dečka koji je glavni osumnjičeni za njeno ubistvo

Za policiju i komšije u mirnoj zajednici u austrijskom regionu Vajnfirtel, to je bila katastrofa koja je čekala da se desi, jer tamošnji mediji navode da su službe Hitne pomoći često bile pozivane zbog nasilja u porodici.

Baš prošlog leta, Stefan S. je iseljen iz kuće para, a pre toga, bivši osuđenik je očigledno ponovo postao nasilan

- Jedva su ih poznavali, ali komšije su imale neke nesuglasice sa njima - naveo je gradonačelnik Jozef Tacber za "Bild". 

Poslednjih meseci, par se ponovo zbližio, ako je sudeći po objavama tragično preminule žene: "Pronašli smo se i naš odnos se razvio na poseban način". Sve dok 5. januara nije izbila strašna svađa.

Screenshot 2026-01-15 220701.jpg
Foto: Printscreen Društvene Mreže

Žrtva zadavljena konopcem

Džojs P., kako je tvrdio njen dečko nakon hapšenja, u početku mu je pretila i napala ga nožem, usled čega su pronađene dve manje posekotine na njegovim leđima.

Ipak, tokom borbe, on ju je zadavio konopcem, a zatim je telo premestio u podrum.

Tek u utorak – osam dana nakon zločina – poverio se poznaniku, koji je obavestio policiju, prema pisanju "Heute".

U danima nakon zločina, Stefan S. je redovno šetao psa svoje žrtve i ljubazno se osmehivao komšijama.

To je drugo ubistvo žene u Austriji u roku od samo nekoliko dana

Kurir.rs/Bild

Ne propustitePlanetaČLAN "KOBRI" ZADAVIO SVOJU TRUDNU DEVOJKU ŠALOM TOKOM ODNOSA! Isplivali novi detalji horor ubistva, policiji pokazao gde je zakopao telo fitnes instruktorke
collage.jpg
PlanetaPRIPADNIK "KOBRI" OSUMNJIČEN ZA SMRT TRUDNE INSTRUKTORKE Zločin šokirao Austriju, muškarac dao bizarnu odbranu: "Sahranio sam je..."
collage.jpg
AustrijaMAJKA NAKON OSAM GODINA POGLEDALA U OČI MONSTRUMA NA MESTU GDE JOJ JE UBIO ĆERKU (21): Obdukcija pokazala stvar koja sve zbunjuje
Screenshot 2026-01-02 142224.jpg
PlanetaNAKON OSAM GODINA PRIZNAO DA JE UBIO BIVŠU DEVOJKU! Sam se prijavio, pa odveo policiju do mesta gde je bacio telo: Službenici se ZGROZILI kad su otkrili DETALJE
w-56471187.jpg