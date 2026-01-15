Slušaj vest

Pre samo šest meseci, Džojs P. (36) je objavila neobičnu izjavu ljubavi svom dečku Stefanu S. (47) putem Fejsbuka, a zatim je njeno telo pronađeno u podrumu kuće u Vilfersdorfu, u Donjoj Austriji.

- Naša veza je dokaz da ponekad najneobičniji putevi vode do najlepših rezultata - napisala je tada Džojs za svog dečka koji je glavni osumnjičeni za njeno ubistvo.

Za policiju i komšije u mirnoj zajednici u austrijskom regionu Vajnfirtel, to je bila katastrofa koja je čekala da se desi, jer tamošnji mediji navode da su službe Hitne pomoći često bile pozivane zbog nasilja u porodici.

Baš prošlog leta, Stefan S. je iseljen iz kuće para, a pre toga, bivši osuđenik je očigledno ponovo postao nasilan.

- Jedva su ih poznavali, ali komšije su imale neke nesuglasice sa njima - naveo je gradonačelnik Jozef Tacber za "Bild".

Poslednjih meseci, par se ponovo zbližio, ako je sudeći po objavama tragično preminule žene: "Pronašli smo se i naš odnos se razvio na poseban način". Sve dok 5. januara nije izbila strašna svađa.

Foto: Printscreen Društvene Mreže

Žrtva zadavljena konopcem

Džojs P., kako je tvrdio njen dečko nakon hapšenja, u početku mu je pretila i napala ga nožem, usled čega su pronađene dve manje posekotine na njegovim leđima.

Ipak, tokom borbe, on ju je zadavio konopcem, a zatim je telo premestio u podrum.

Tek u utorak – osam dana nakon zločina – poverio se poznaniku, koji je obavestio policiju, prema pisanju "Heute".

U danima nakon zločina, Stefan S. je redovno šetao psa svoje žrtve i ljubazno se osmehivao komšijama.