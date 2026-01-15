Slušaj vest

Posle rekordno duge i žučne rasprave započete 13. januara, nova koaliciona vlada populista na čelu sa milijarderom Andrejom Babišom i radikalnih nacionalista i evroskeptičnim konzervativcima dobila je kako se i očekivalo poverenje parlamenta.

Za poverenje vladi glasalo je svih 108 poslanika koalicije Babišove Akcije nezadovoljnih građana (ANO), radikala iz stranke Sloboda i direktna demokratija (SPD) i evroskeptika Motoristi sebi.

Protiv je bila opozicija, 91 poslanik stranaka desnog centra, uz jednog odsutnog, javila je nacionalna novinska agencija ČTK.

Babiš je tražio poverenje za vladu koja će kako je obećao Češku učiniti najboljim mestom za život na celoj planeti, a za vladu će na prvom mestu biti češki građani, i neće direktno iz češkog budžeta više davati novac za pomoć strancima, ni napadnutoj Ukrajini.

Opozicija je žestoko u raspravi kritikovala vladu što u programu uopšte ne pominje rizike zbog agresije Rusije na Ukrajinu, premda je ministar odbrane Jaromir Zuna tokom odgovora na poslanička pitanja u pauzi rasprave istakao da Rusija jeste agresor koji je napao Ukrajinu.

"Uveren sam da Ukrajina ima pravo da se u skladu sa međunarodnim pravom brani i treba da ima sredstva da se realno brani. Smatram da je legitimno da Ukrajini u toj odbrani pomažu i saveznici u skladu sa međunarodnim obavezama", kazao je novi ministar odbrane.

Bivši šef češke diplomatije Jan Lipavski optužio je novu vladu da je u spoljnu politiku Češke pustila politički ekstremizam, izazivanje mržnje i rusku propagandu.

Premijer Babiš odbio je, međutim, da komentariše antiukrajinske i antievropske izjave i žestoka vređanja Ukrajinaca koje iznose njegovi koalicioni partneri, pre svega lider radikalnih nacionalista, predsednik donjeg doma Tomio Okamura.

"Program vlade se pravi da u Evropi uopšte ne besni rat. Sa (slovačkim premijerom) Robertom Ficom, (mađarskim) Viktorom Orbanom napravili su klub tri zemlje koje odbijaju da se ponašaju odgovorno iako spadaju u one koje su najviše izložene ruskim pretnjama. Češka se tako okreće na Istok i nije u stanju da potpuno stoji uz svoje saveznike", naglasio je u raspravi bivši premijer Petr Fijala.

Opozicija je takođe kritikovala Babiša da umesto da bude jak premijer ulazi u koaliciju sa radikalnim nacionalistima i postaje njihov talac, jer su mu potrebni da Babišu parlament ne ukine imunitet, te da izbegne suđenje po optužnici za mahinacije sa evropskim dotacijama od dva miliona evra za porodičnu farmu Rodino gnezdo, koje se bliži kraju, a preti mu uslovna kazna zatvora i visoka novčana.

Lider radikalnih nacionalista Okamura takođe se krije iza poslaničkog imuniteta, pred krivičnim gonjenjem za zločin iz mržnje zbog drastične i morbidne, ksenofobne kampanje koja podseća na nacističke i staljinističke, kako je ocenio i češki sud u jednom drugom procesu, protiv izbeglica i Roma na plakatima pred parlamentarne izbore početkom oktobra prošle godine.

O zahtevu da se ukine imunitet Babišu i Okamuri parlament će glasati u januaru, a budući da vladajuća koalicija ima komotnih 108 glasova, očekuje se da će do kraja saziva i Babiš i Okamura biti bezbedno zaštićeni od krivičnog gonjenja.

Tokom rasprave koja je bez noćnih pauza trajala rekordno dugo, duže od 25 sati, padale su i međusobne uvrede, preporuke jednih drugima da idu da se leče, ko je lažov i lopov a ko nije, ko je seksistička svinja, a poslanici iz vladajuće koalicije i opozicije su sva tri dana obraćanja i replike za koje su smatrali da su efektni postavljali na društvene mreže.