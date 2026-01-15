Slušaj vest

Najviši nemački krivični sud doneo je odluku - da osumnjičeni saboter gasovoda Severni tok ostaje u pritvoru.

U ovoj odluci sud se prvi put javno osvrnuo na osetljive detalje istrage. Po prvi put se jedan nemački sud javno izjasnio o pozadini napada na gasovod Severni tok.

Eksplozije na gasnim cevima bile su verovatno izvedene "po nalogu strane države", navodi Savezni vrhovni sud u odluci od 10. decembra, objavljenoj ovog četvrtka. Iz daljeg teksta dokumenta jasno proizlazi da sud pod tim podrazumeva Ukrajinu.

Odluka je doneta povodom žalbe na pritvor koju je uložila odbrana Serhija K., bivšeg pripadnika specijalne jedinice ukrajinske vojske. On se nalazi u istražnom pritvoru u Nemačkoj, nakon što je prošle godine uhapšen u Italiji. Sud u Karlsrueu sada je odlučio da on ostane u pritvoru.

Savezni tužilac tereti ukrajinskog državljanina za protivustavnu sabotažu, izazivanje eksplozije eksplozivnom napravom i uništavanje građevinskih objekata.

On je prilikom hapšenja u Italiji negirao umešanost. Njegove advokatice su kasnije pred Sudom tvrdile da, nezavisno od toga da li je on učestvovao u delu, navodnim počiniocima pripada takozvani funkcionalni imunitet.

Napad je, prema njihovim navodima u žalbi na pritvor, bio deo rata između Ukrajine i Rusije. Oštećenja infrastrukture važne za Rusiju time bi, prema međunarodnom pravu, bila dozvoljena. Gasovodi Severni tok napadnuti su u međunarodnim vodama i predstavljali su legitiman vojni cilj, kojim se finansira ruski agresorski rat, glasio je njihov argument.

1/15 Vidi galeriju Eksplozija na gasovodu Severni tok Foto: SWEDISH COAST GUARD HANDOUT, Printscreen Twitter

Bez imuniteta

Savezni vrhovni sud u svojoj odluci uskraćuje Serhiju K. imuniteta. Gasovodi nisu bili legitiman vojni cilj, već su pretežno služili civilnim svrhama. Pored toga, polazi se od pretpostavke da je reč o obaveštajnoj operaciji, u kojoj K. nije bio prepoznatljiv kao borac.

Suverenitet Savezne Republike Nemačke pogođen je ovim delom, jer se gasovodi Severni tok završavaju u Nemačkoji trebalo je da služe snabdevanju Nemačke gasom.

Odluka predstavlja težak udarac za odbrambenu strategiju K. Njegovim advokaticama će ubuduće biti znatno teže da u daljem postupku tvrde da saboterima Severnog toka pripada imunitet.

Odluka Suda je takozvana smerodavna odluka. Viši pokrajinski sud u Hamburgu, koji će verovatno biti nadležan u slučaju suđenja okrivljenom, trebalo bi da se njome rukovodi.

Napadi na nekadašnji nemačko-ruski prestižni projekat Severni tok u jesen 2022. godine izazvali su svetsku pažnju. Više eksplozija u blizini danske baltičke ostrvske oblasti Bornholm oštetilo je oba gasovoda toliko da više nije bilo moguće transportovati gas.

Do sada niko nije pozvan na odgovornost za ove napade.

Kako je Špigl prošle godine otkrio u naslovnoj priči, za napad je odgovorna ukrajinska komanda. Kao glavni organizator važi bivši ukrajinski obaveštajac Roman Červinski.

Serhij K. je navodno bio koordinator akcije na iznajmljenom brodu koji su saboteri koristili. Operaciju, prema tim navodima, nije odobrio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, već tadašnji načelnik Generalštaba Valerij Zalužni.

1/6 Vidi galeriju Valerij Zalužni Foto: Printskrin / You Tube, Ministarstvo Odbrane Ukrajine, Printscreen Twitter

Eksploziv na morskom dnu

U svojoj odluci Savezni vrhovni sud je potvrdio više detalja iz Špiglovih istraživanja o toku napada. Prema tome, saboteri su za izvođenje akcije verovatno koristili jedrilicu "Andromeda", iznajmljenu u Rostoku.

Ronioci su potom postavili više eksplozivnih naprava na cevi na morskom dnu.

Na jedrilici su, prema navodima Suda, istražitelji nakon eksplozija pronašli tragove vojnih eksploziva heksogena i oktogena. Tragovi koji su vodili ka osumnjičenima i lažnim dokumentima koje su koristili potekli su, između ostalog, iz kontrolnih podataka poljske granične službe - uključujući i informacije o Serhiju K.