TRAMP KONAČNO "DOBIO" NOBELA ZA MIR OD MAČADO, ONA SE NADA VEĆOJ NAGRADI Venecuelanska opozicionarka po svaku cenu želi da ga ubedi da treba da bude predsednica
Venecuelanska opoziciona liderka Marija Korina Mačado objavila je da je predala svoju Nobelovu nagradu za mir američkom predsedniku Donaldu Trampu tokom sastanka u Beloj kući, rekavši da je time odala priznanje njegovoj posvećenosti slobodi Venecuele.
- Mislim da je danas istorijski dan za nas Venecuelance - kazala je Mačado nakon prvog sastanka licem u lice sa Trampom, nekoliko nedelja nakon što su američke snage uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura u Karakasu i optužile ga za trgovinu drogom zbog čega je izveden pred njujorški sud.
Tramp je izrazio zahvalnost u objavi na društvenim mrežama, rekavši da je potez venecuelanske opozicionarke "divan gest međusobnog poštovanja".
BBC podseća da je predsednik SAD ipak odbio da podrži Mačado u želji da stane na čelo Venecuele, uprkos tome što je njen pokret proglasio pobedu na izborima 2024. na kojima je prema vlastima u Karakasu trijumfovao Maduro, a čiji je rezultat osporavan u svetu.
Umesto za Mariju, Tramp se odlučio za Delsi
Tramp je umesto da podrži Mačado odlučio da sarađuje sa Delsi Rodrigez, bivšom Madurovom potpredsednicom, koja je sada vršilac dužnosti šefa države u Venecueli.
Šef Bele kuće je poručio da je susret sa Mačado za njega bio "velika čast" i nazvao je "divnom ženom koja je toliko toga prošla".
Nakon što je napustila Belu kuću, Mačado se na obratila pristalicama i novinarima okupljenim ispred kapije.
- Možemo da računamo na predsednika Trampa. Uručila sam predsedniku SAD medalju Nobelove nagrade za mir - poručila je ona.
Britanski medijski servis podseća da je Tramp, koji je često govorio da želi Nobelovu nagradu za mir, izrazio nezadovoljstvo kada je priznanje dodeljeno Mačado, a ona prošle godine odlučila da prihvati tu čast.
Mačado je prošle nedelje rekla da će nagradu podeliti sa Trampom, ali je Nobelov komitet kasnije pojasnio da se to priznanje ne može preneti na drugu osobu.
- Kada se objavi dobitnik Nobelove nagrade, to ne može da se opozove niti da se ona deli ili prenosi na druge. Odluka je konačna i važi za sva vremena - naveo je komitet u saopštenju prošle nedelje.
"Medalja može da promeni vlasnika, ali..."
Uoči jučerašnjeg sastanka Trampa i Mačado u Beloj kući, Nobelov centar za mir je objavio na društvenoj mreži X da "medalja može da promeni vlasnika, ali titula dobitnika Nobelove nagrade za mir ne može".
Mačado je takođe posetila Kongres kako bi se sastala sa američkim zakonodavcima tokom posete Vašingtonu, a izjavu koju je tu davala novinarima nadjačale su njene pristalice skandiranjem "Marija, predsednice", dok su mahali venecuelanskim zastavama.
Očekivalo se da Mačado iskoristi vreme koje je imala sa Trampom da pokuša da ga ubedi da je podrška prelaznoj vladi na čelu sa Rodrigez bila greška i da bi njena opoziciona koalicija trebalo da bude zadužena za ovu tranziciju.
Tramp je ranije opisao Mačado kao "borca za slobodu", ali je odbacio ideju da ona bude postavljena da vodi Venecuelu nakon Madurovog svrgavanja sa vlasti, tvrdeći da ona nema dovoljno podrške među Venecuelancima.
(Kurir.rs/BBC/Preveo i priredio: N. V.)