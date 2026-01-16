IZJAVA KANCELARA NA SKUPU SA PRIVREDNICIMA U HALEU

Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je da je Rusija evropska zemlja i izrazio nadu da će Evropska unija uspeti da pronađe ravnotežu u odnosima s Moskvom.

Govoreći pred privrednicima na prijemu u Haleu, Merc je poručio da je stabilnost u odnosima s najvećim evropskim susedom ključna za budućnost Evrope i Nemačke, što protivreči njegovim ranijim, poprilično ratobornim komentarima o Rusiji.

"Ako uspemo da vratimo mir i slobodu u Evropu, ako konačno pronađemo ravnotežu u odnosima s našim najvećim evropskim susedom, a govorim o Rusiji, ako zavlada mir i ako se osigura sloboda, ako u svemu tome uspemo, tada će Evropska unija, a time i mi u Nemačkoj, položiti ispit i nakon 2026. moći ćemo s poverenjem gledati u budućnost", rekao je Merc.

Nemački kancelar je istakao da je uveren da će uspeti u tome i naglasio da ta njegova izjava nije povezana s činjenicom da se nalazi u istočnom delu Nemačke.

"To govorim gde god se nalazim u Nemačkoj", rekao je Merc.