BIVŠEM PREDSEDNIKU JUŽNE KOREJE PET GODINA ZATVORA! Jun Suk Jeol osuđen zbog uvođenja vanrednog stanja, ali i protivljenja hapšenju, još mu preti SMRTNA KAZNA
Sud u Južnoj Koreji osudio je danas bivšeg predsednika Jun Suk Jeola na pet godina zatvora po nekim tačkama optužnice vezanim za uvođenje vanrednog stanja.
Presuda je prva protiv Juna kome se sudi po osam tačaka, između ostalog zbog dekreta koji je izdao krajem 2024. godine.
Sud u Seulu danas je odlučio da osudi bivšeg predsednika zbog toga što je prkosio pokušajima vlasti da ga pritvore.
Jun nije odgovorio na presudu, ali je ranije povodom optužbi rekao da su politički motivisane.
Jun je uhapšen u januaru prošle godine, a smenjen je sa fukcije predsednika države u aprilu, kada je Ustavni sud prihvatio njegov opoziv.
Dekret o uvođenju vanrednog stanja je bio na snazi nekoliko sati.
Jun se tereti za uvođenje vanrednog stanja bez poštovanja propisane zakonske procedure, kao i za nezakonito raspoređivanje privatne vojske, koja je trebalo da spreči njegovo hapšenje u predsedničkoj rezidenciji početkom januara.
Neke optužbe protiv bišeg predsednika povlače smrtnu kaznu ili doživotni zatvor.
Aktuelni predsednik Južne Koreje Li Dže Mjung odobrio je u junu zakon o pokretanju sveobuhvatnih posebnih istraga o pokušaju uvođenja vanrednog stanja.
(Kurir.rs/Beta-AP)