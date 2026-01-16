Slušaj vest

Bivša američka senatorka Kirsten Sinema (49) optužena je da je imala aferu sa telohraniteljem Metjuom Amelom u tužbi koju je podnela njegova očajna supruga Heder, sa kojom ima troje dece i bio je u braku bio 14 godina.

Ona je predstavljala Arizonu u Senatu od 2019. do 2025. godine, prvo u ime Demokratske partije, a zatim kao nezavisna senatorka.

Dejli mejl navodi da je Heder Amel optužila Sinemu za "namerno i zlonamerno mešanje" u njen brak sa Metjuom.

U tužbi se tvrdi da je Sinema započela aferu sa Amelom, veteranom specijalnih snaga, ubrzo nakon što se zaposlio u njenom timu za obezbeđenje 2022. godine.

Sinema i Amel su često odlazili zajedno na poslovna putovanja po zemlji i svetu, a u tužbi se navodi da je senatorka pozivala oca troje dece u svoju hotelsku sobu.

Biseksualna senatorka je zamolila Amela da sa sobom ponese drogu MDMA, poznatu i kao ekstazi, pre jednog od tih poslovnih putovanja 2023. godine kako bi mogla da ga "provede kroz psihodelično iskustvo". U tužbi stoji i da su dvoje ljubavnika razmenjivali poruke o s*ksu u misionarskom stilu uz upaljena svetla, koji je Sinema nazvala "dosadnim".

Heder Amel od Sineme traži 25.000 dolara odštete u skladu sa zakonom Severne Karoline koji dozvoljava tužbu zbog otuđenja naklonosti neke osobe "nezakonitim i zlonamernim ponašanjem", kao što je ljubavna afera.

Njihova putovanja su uključivala brojne koncerte, uključujući U2 u Sferi u Las Vegasu, Grin dej u Vašingtonu i Tejlor Svift u Majamiju.

Amel je takođe pratila senatorku na putovanju u inostranstvo, u Saudijsku Arabiju.

Sinema je zamolila Amela da skine venčani prsten "kako ne bi izgledalo kao da dodiruje oženjenog muškarca dok su na koncertima", navodi se u tužbi.

Tokom obraćanja bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena o stanju nacije 2024. godine, Sinema je navodno rekla Amel da preskoči govor jer ne mora da sluša "nekog starca".

Kada je Amel poslao Sinemi poruku o tome da želi da započne skandiranje "j***te se, vojnici“ na bejzbol utakmici u Pensilvaniji, Sinema je odgovorila da bi se "j***ti s onima koji su zgodni".

U tužbi se takođe navodi da je Sinema kupila Amelu električni masažer "Teragan" i poslala mu poruku da joj ga donese u stan kako bi mogla da "poradi na njegovim leđima".

Sinema je čak poslala Amelu slike na kojima je umotana u peškir.

U oktobru 2024. godine, ubrzo nakon što se Amel vratila kući u Severnu Karolinu, senatorka je poslala poruku: "Nedostaješ mi. Stavljam ruku na tvoje srce. Vidimo se uskoro".

Amelova supruga Heder odgovorila je na poruku, napisavši: "Da li imaš aferu sa mojim mužem? Odvojila si oženjenog muškarca od njegove porodice".

Afera je dovela do raspada braka Metjua i Heder krajem 2024.

U tužbi se navodi da je Heder zbog postupaka Sineme emotivno razorena, finansijski ugrožena i primorana da podnese zahtev za razvod. U tužbi se navodi da je Metju Amel radio za Sinemu između 2022. i 2025. godine.

Legistorm, baza podataka o platama u Kongresu SAD, navodi da je Amel bio saradnik za odbranu i nacionalnu bezbednost u senatorskoj kancelariji Sineme i da je primio više od 90.000 dolara za šest meseci službe između juna 2024. i januara 2025.

Pre nego što je zvanično preuzeo ulogu u Kongresu, Amel je bio plaćen sa računa Sinemine političke kampanje.