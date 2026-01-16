Slušaj vest

Bivša američka senatorka Kirsten Sinema (49) optužena je da je imala aferu sa telohraniteljem Metjuom Amelom u tužbi koju je podnela njegova očajna supruga Heder, sa kojom ima troje dece i bio je u braku bio 14 godina.

Ona je predstavljala Arizonu u Senatu od 2019. do 2025. godine, prvo u ime Demokratske partije, a zatim kao nezavisna senatorka.

Dejli mejl navodi da je Heder Amel optužila Sinemu za "namerno i zlonamerno mešanje" u njen brak sa Metjuom.

U tužbi se tvrdi da je Sinema započela aferu sa Amelom, veteranom specijalnih snaga, ubrzo nakon što se zaposlio u njenom timu za obezbeđenje 2022. godine.

Sinema i Amel su često odlazili zajedno na poslovna putovanja po zemlji i svetu, a u tužbi se navodi da je senatorka pozivala oca troje dece u svoju hotelsku sobu.

Biseksualna senatorka je zamolila Amela da sa sobom ponese drogu MDMA, poznatu i kao ekstazi, pre jednog od tih poslovnih putovanja 2023. godine kako bi mogla da ga "provede kroz psihodelično iskustvo". U tužbi stoji i da su dvoje ljubavnika razmenjivali poruke o s*ksu u misionarskom stilu uz upaljena svetla, koji je Sinema nazvala "dosadnim".

Heder Amel od Sineme traži 25.000 dolara odštete u skladu sa zakonom Severne Karoline koji dozvoljava tužbu zbog otuđenja naklonosti neke osobe "nezakonitim i zlonamernim ponašanjem", kao što je ljubavna afera.

Njihova putovanja su uključivala brojne koncerte, uključujući U2 u Sferi u Las Vegasu, Grin dej u Vašingtonu i Tejlor Svift u Majamiju.

Amel je takođe pratila senatorku na putovanju u inostranstvo, u Saudijsku Arabiju.

Sinema je zamolila Amela da skine venčani prsten "kako ne bi izgledalo kao da dodiruje oženjenog muškarca dok su na koncertima", navodi se u tužbi.

Bivša američka senatorka Kirsten Sinema Foto: SHAWN THEW/EPA

Tokom obraćanja bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena o stanju nacije 2024. godine, Sinema je navodno rekla Amel da preskoči govor jer ne mora da sluša "nekog starca".

Kada je Amel poslao Sinemi poruku o tome da želi da započne skandiranje "j***te se, vojnici“ na bejzbol utakmici u Pensilvaniji, Sinema je odgovorila da bi se "j***ti s onima koji su zgodni".

U tužbi se takođe navodi da je Sinema kupila Amelu električni masažer "Teragan" i poslala mu poruku da joj ga donese u stan kako bi mogla da "poradi na njegovim leđima".

Sinema je čak poslala Amelu slike na kojima je umotana u peškir.

Džo Bajden održao poslednje predsedničko obraćanje iz Bele kuće Foto: AP Mandel Ngan, EPA Mandel Ngan Pool

U oktobru 2024. godine, ubrzo nakon što se Amel vratila kući u Severnu Karolinu, senatorka je poslala poruku: "Nedostaješ mi. Stavljam ruku na tvoje srce. Vidimo se uskoro".

Amelova supruga Heder odgovorila je na poruku, napisavši: "Da li imaš aferu sa mojim mužem? Odvojila si oženjenog muškarca od njegove porodice".

Afera je dovela do raspada braka Metjua i Heder krajem 2024.

U tužbi se navodi da je Heder zbog postupaka Sineme emotivno razorena, finansijski ugrožena i primorana da podnese zahtev za razvod. U tužbi se navodi da je Metju Amel radio za Sinemu između 2022. i 2025. godine.

Legistorm, baza podataka o platama u Kongresu SAD, navodi da je Amel bio saradnik za odbranu i nacionalnu bezbednost u senatorskoj kancelariji Sineme i da je primio više od 90.000 dolara za šest meseci službe između juna 2024. i januara 2025.

Pre nego što je zvanično preuzeo ulogu u Kongresu, Amel je bio plaćen sa računa Sinemine političke kampanje.

Iznos koji je Amel primio izgleda da se naglo povećao nakon što je Sinema napustila funkciju.

(Kurir.rs/The Daily Mail/Jutarnji list)

Ne propustitePlanetaTRAMP KONAČNO "DOBIO" NOBELA ZA MIR OD MAČADO, ONA SE NADA VEĆOJ NAGRADI Venecuelanska opozicionarka po svaku cenu želi da ga ubedi da treba da bude predsednica
Marija Korina Mačado Donald Tramp
PlanetaBIVŠEM PREDSEDNIKU JUŽNE KOREJE PET GODINA ZATVORA! Jun Suk Jeol osuđen zbog uvođenja vanrednog stanja, ali i protivljenja hapšenju, još mu preti SMRTNA KAZNA
x01 AP Ahn Youngjoon.jpg
PlanetaŠTA OVO BI? "EU DA PRONAĐE RAVNOTEŽU U ODNOSIMA SA RUSIJOM" Fridrih Merc poručio da je to ključno za budućnost Evrope i Nemačke, nagla promena stava!
Pariz sastanak Fridrih Merc
Planeta"DEŠAVA SE BRUTALNO KLANJE" Iranske snage KALAŠIMA "DOVRŠAVAJU" ranjene na ulicama i u bolnicama! Uhapšeno više od 18.000 ljudi, ubijaju decu, guše u krvi
Teheran