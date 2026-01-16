Slušaj vest

Kineski predsednik Si Đinping sastao se danas sa kanadskim premijerom Markom Karnijem, koji boravi u zvaničnoj poseti Kini.

Si je tom prilikom istakao da je zdrav i stabilan razvoj odnosa Kine i Kanade u zajedničkom interesu obe zemlje i da doprinosi

svetskom miru, stabilnosti, razvoju i prosperitetu.

Zauzimanjem odgovornog stava prema istoriji, narodu i svetu, dve strane bi trebalo da unaprede izgradnju novog tipa strateškog partnerstva i da usmere međusobne odnose na zdrav, stabilan i održiv razvojni put kako bi bolje koristile svojim narodima.

Si je izneo četiri predloga u vezi sa odnosima Kine i Kanade. Prvo, dve zemlje treba da budu partneri uz međusobno poštovanje.

Tokom 55 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa Kine i Kanade, bilateralni odnosi su prebrodili oluje, uspone i padove, ostavljajući za sobom dragoceno istorijsko iskustvo i praktične lekcije. Iako Kina i Kanada imaju različite nacionalne uslove, obe zemlje treba da poštuju međusobni suverenitet i teritorijalni integritet, da poštuju međusobno izabrane političke sisteme i puteve razvoja, kao i da se pridržavaju ispravnog načina za saradnju zemalja.

Drugo, treba da budu partneri u zajedničkom razvoju. Suština ekonomskih i trgovinskih odnosa Kine i Kanade je obostrana

korist i saradnja u kojoj obe strane ostvaruju korist. Visokokvalitetni razvoj i otvaranje Kine na visokom nivou nastaviće da pružaju nove mogućnosti i šire novi prostor za saradnju Kine i Kanade. Obe strane treba da urade više na promociji saradnje, kontinuirano jačajući veze zajedničkih interesa kroz dublju i širu saradnju.

Treće, dve zemlje treba da budu partneri od poverenja. Povezivanje među ljudima je najosnovniji, najčvršći i najtrajniji oblik povezivanja. Obe strane treba da podstiču razmenu i saradnju između svih sektora obrazovanja, kulture, turizma, sporta i lokalnih samouprava, olakšavajući razmenu osoblja i gradeći čvrst temelj javnog mnjenja.

Četvrto, dve zemlje trebalo bi da budu partneri koji međusobno sarađuju. Podeljeni svet ne može da se nosi sa zajedničkim

izazovima sa kojima se čovečanstvo suočava. Izlaz leži u međusobnom podržavanju i praktikovanju istinskog

multilateralizma, kao i promociji izgradnje zajednice sa zajedničkom budućnošću za čovečanstvo. Kina je spremna da

ojača komunikaciju i koordinaciju sa Kanadom u okvirima Ujedinjenih nacija, G20 i APEK-a kako bi se zajedno suočile sa

globalnim izazovima.

Karni je izjavio da Kanada i Kina imaju dugu istoriju prijateljskih razmena i da su ekonomije dve zemlje veoma komplementarne, deleći široke zajedničke interese i mogućnosti.

Kanada je, kako je rekao, spremna da izgradi snažan i održiv novi tip strateškog partnerstva sa Kinom, donoseći više koristi

narodima obe strane.

Kanada ponavlja svoju privrženost politici jedne Kine i svoju posvećenost radu sa Kinom u istom pravcu, uz međusobno poštovanje i zajedničke napore, kako bi proširila i ojačala saradnju u oblastima kao što su trgovina, energetika, poljoprivreda, finansije, obrazovanje i klimatske promene.

Multilateralizam je temelj globalne bezbednosti i stabilnosti, a inicijative predsednika Si Đinpinga za globalno upravljanje su od

velikog značaja. Suočena sa složenom i nestabilnom međunarodnom situacijom, Kanada je spremna na blisku koordininaciju sa Kinom po multilateralnim pitanjima, da podržava multilateralizam i autoritet Ujedinjenih nacija i da zajedno sa Kinom čuva svetski mir i stabilnost.