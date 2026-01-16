ŠTA SE DESILO MAKRONU? Pogledajte mu OKO nakon što je skinuo naočare! Vojnicima poručio: "Oprostite, molim vas..." (FOTO)
Francuski predsednik Emanuel Makron našalio se u četvrtak na račun svog "potpuno bezopasnog" problema s okom tokom obraćanja pripadnicima francuskih oružanih snaga.
- Oprostite, molim vas, zbog neuglednog izgleda mog oka - rekao je Makron na početku govora.
- Naravno, reč je o nečemu potpuno bezopasnom - dodao je.
Makron se pojavio s natečenim i crvenim okom tokom govora u vojnoj bazi u Istresu, na jugu Francuske.
Ranije je nosio sunčane naočare tokom spoljnog pregleda jedinica.
- Jednostavno vidite nenamernu aluziju na "Oko tigra"... Za one koji shvate referencu, to je znak odlučnosti - našalio se predsednik, očito aludirajući na poznatu pesmu "Eye of the Tiger" američkog rok benda Survivor, koja je bila glavna tema filma Roki III iz 1982. godine sa Silvesterom Staloneom u glavnoj ulozi.
U svom govoru Makron se osvrnuo na ključne izazove pred francuskom vojskom u 2026. godini, od ubrzanog naoružavanja Francuske i nastavka podrške Ukrajini, do odluke o slanju trupa na Grenlandkao znak podrške Danskoj.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Preneo: V.M.)