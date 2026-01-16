Slušaj vest

Porodice ljudi poginulih u protestima u Iranu rekle su za BBC da vlasti traže velike sume novca kako bi im bila predata tela da bi ih sahranili.

Više izvora je za BBC na persijskom reklo da su tela u mrtvačnicama i bolnicama i da snage bezbednosti neće da ih predaju ako njihove porodice ne daju novac.

Najmanje 2.435 ljudi je ubijeno tokom više od dve nedelje protesta širom zemlje, prema podacima organizacija za zaštitu ljudskih prava.

Porodica iz severnog grada Rašt rekla je za BBC da snage bezbednosti traže 700 miliona tomana (5.000 dolara) kako bi predale telo njihovog voljenog.

Telo je u mrtvačnici bolnice Pursina, zajedno sa najmanje 70 drugih mrtvih demonstranata, rekli su.

Porodica nije imala novca, vratili se bez tela njihovog sina

U glavnom gradu Teheranu, porodica kurdskog sezonskog građevinskog radnika otišla je da preuzme njegovo telo, ali im je rečeno da moraju da plate milijardu tomana (7.000 dolara).

Porodica je za BBC rekla da to ne mogu da priušte i da su bili primorani da odu bez tela njihovog sina.

Prosečna plata građevinskog radnika u Iranu je manja od 100 dolara mesečno.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

U nekim slučajevima, zaposleni u bolnicama telefonima su obaveštavali porodice poginulih kako bi preuzeli tela pre nego što im snage bezbednosti zatraže novac.

BBC na persijskom je saznao za ženu, čiji identitet ne otkrivamo zbog njene bezbednosti, koja nije znala da joj je muž ubijen dok je 9. januara nisu pozvali iz bolnice.

Rekli su joj da treba brzo da dođe i preuzme njegovo telo pre nego što stignu snage bezbednosti i zatraže joj novac.

Rođak iz Londona, koji je razgovarao sa njom, obavestio je BBC na persijskom o ovom slučaju.

1/11 Vidi galeriju Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Žena je potom sa njeno dvoje dece otišla u bolnicu da preuzme telo.

Ubacila ga je u gepek automobila i vozila sedam sati do njihovog rodnog grada u zapadnom Iranu da ga sahrane.

Ako kažu da je njihovo dete ubijeni pripadnik Basidža...

BBC na perijskom je dobio i izveštaje da zvaničnici u teheranskom mrtvačnici Behešt-e Zahra govore porodicama da će, ako tvrde da je njihovo dete bilo pripadnik paravojne snage Basidž i da su ga ubili demonstranti, telo biti vraćeno bez naknade ili optužbe.

„Tražili su da kažemo da je učestvovao u provladinom skupu i da je reč o telu mučenika. Nismo pristali“, piše u poruci člana porodice dostavljenoj BBC na persijskom.

1/15 Vidi galeriju Veliki antivladini protesti u Iranu protiv ajatolaha Alija Hamneija i teokratskog sistema. Demonstranti uzvikuju ime prestolonaslednika Reze Pahlavija kojeg vide kao novog vladara Irana i priželjkuju njegov povratak iz egzila u Americi. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

U drugom slučaju u Teheranu, izvor je za BBC na perijskom ispričao da je nekoliko porodica provalilo u mrtvačnicu kako bi izvukli tela iz straha da ih vlasti neće predati.

„Nekoliko porodica, plašeći se da bi vlasti mogle da zadrže tela ili ih sahrane bez njihovog znanja, razbile su vrata mrtvačnice i izvukle tela iz ambulantnih vozila“, rekao je izvor za BBC.

Porodice su zatim nekoliko sati čuvale tela u dvorištu bolnice dok ne pronađu privatna ambulantna vozila da ih prevezu, rekao je izvor.

1/20 Vidi galeriju ajatolah Ali Hamnei Foto: Iranian Supreme Leader's Office /Iranian Supreme Leader's Office

Prekid interneta i komunikacija otežao je sticanje potpune slike o tome šta se dešava u Iranu.

Međunarodne grupe za ljudska prava nemaju direktan pristup zemlji, a BBC-ju, kao i drugim međunarodnim novinskim organizacijama, vlasti u Teheranu ne dozvoljavaju izveštavanje iz Irana.

Demonstracije su počele u Teheranu 29. decembra, posle naglog pada vrednosti iranske valute u odnosu na dolar.

Kako su se protesti prošili na mnoge druge gradove, demonstranti su se okrenuli protiv verskih vođa, a snage bezbednosti su uzvratile nasiljem.

1/5 Vidi galeriju Iran protesti Foto: Kamran / Stringershub Inc. / Profimedia

Protesti su značajno eskalirali 8. januara, što je dovelo do oružanih sukoba.

Ubijeno najmanje oko 2.500 ljudi

Prema američkoj novinskoj agenciji Aktivisti za ljudska prava (HRANA), najmanje 2.435 demonstranata je ubijeno od početka nemira, među kojima 13 dece i 153 ljudi povezanih sa državnim snagama.

Izveštava se da je uhapšeno još 18.470 demonstranata.

U međuvremenu su nastavljena hapšenja širom zemlje.

Američki predsednik Donald Tramp je pretio da će upotrebiti silu protiv iranskih vlasti ako nastave ubijanja demonstranata.