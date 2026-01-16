Slušaj vest

Kubanska državna televizija juče ujutro uživo je prenosila povratak posmrtnih ostataka 32 kubanska državljanina koji su poginuli u američkim napadima na Venecuelu tokom operacije u ranim jutarnjim satima 3. januara, čiji je cilj bio zarobljavanje svrgnutog venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura.

Posmrtni ostaci stigli su u kutijama manjim od kovčega, prekrivenim kubanskom zastavom. Godinama Kuba šalje hiljade svojih državljana u Venecuelu, koja je zauzvrat Kubi isporučivala naftu.

Među Kubancima poslatim u Venecuelu ima učitelja i lekara, ali i obaveštajnih agenata kao i pripadnika bezbednosti.

"Njujork tajms" je u decembru izvestio da je, suočen s rastućim američkim vojnim pritiskom, Maduro proširio ulogu kubanskih telohranitelja u sopstvenom obezbeđenju pa je rasporedio dodatne kubanske kontraobaveštajne agente unutar venecuelanskih oružanih snaga.

Posmrtne ostatke na međunarodnom aerodromu u Havani dočekali su kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel, ministar unutrašnjih poslova Lazaro Alberto Alvarez Kasas kao i drugi visoki zvaničnici Komunističke partije Kube.

- Neprijatelj euforično govori o visokopreciznim operacijama, o elitnim snagama, o nadmoći. Mi, s druge strane, govorimo o porodicama koje su izgubile oca, sina, muža, brata. Ljudi ne postaju veliki zbog materijalnog bogatstva, nego zbog sposobnosti da očuvaju sećanje na svoje heroje - rekao je Alvarez na aerodromu.

Svrgavanje Madura predstavljalo je težak udarac za Kubu, koja se uveliko oslanjala na venecuelansku naftu kako bi održala ekonomiju. Isporuke venecuelanske nafte Kubi praktično su prestale.

Ekonomisti tvrde da je kubanska ekonomija u "slobodnom padu" otkako je američka vlada prekinula dotok venecuelanske nafte.

U nedelju je predsednik SAD Donald Tramp u objavi na društvenim mrežama poručio da "više neće biti ni nafte ni novca" koji iz Venecuele odlaze na Kubu.

- Venecuela više ne treba zaštitu nasilnika i iznuđivača koji su je godinama držali kao taoca. Venecuela sada ima Sjedinjene Američke Države, najmoćniju vojsku na svetu, da je štite i štitićemo je - najavio je.

Gubitak venecuelanske nafte bio bi katastrofalan za Kubu, smatra Horhe Pinjon, bivši naftni menadžer u Meksiku i stručnjak za energetiku na Univerzitetu Teksas u Ostinu.