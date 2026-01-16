Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin razgovarao je telefonom s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom, saopštio je Kremlj.

Tokom razgovora s Netanjahuom, Putin je ponudio pomoć Moskve u posredovanju između Izraela i Irana, prenosi Rojters.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov potvrdio je na jutarnjem brifingu i da je Putin razgovarao s Pezeškijanom, dodavši da će detalji tog razgovora biti objavljeni naknadno.

(Kurir.rs/Index.hr/Reuters/Preneo: V.M.)

