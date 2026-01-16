Slušaj vest

Iran upozorava da je spreman da se brani, dok čitava planeta drži dah. Verovali smo Trampu, a sada se suočavamo sa užasnom realnošću - masovna pogubljenja se očekuju, a granice moći, politike i pravde nikada nisu bile tanje. Svet na ivici, istorija u preokretu, a svaki potez globalnih moćnika može odlučiti život miliona.

Da li obećanja Donalda Trampa polako padaju u vodu ili se suočavamo sam novom međunarodnom politikom 21. veka, o ovim temama, za "Puls Srbije", govorili su Vinko Pandurević, pukovnik u penziji i Zoran Milivojević, diplomata.

Dimplomata Zoran Milivojević smatra da Tramp ide u Davos kako bi potvrdio svoja uverenja i novu spoljnopolitičku doktrinu sa osloncem onoga što je već u praksi rekao i potvrdio kroz Venecuelu. 

- Da Tramp ne ide u Davos onda bi mogli da govorimo i o kontinuitetu Davosa, ali s obzirom na to da ide onda možemo očekivati o kontinuitetu Minhena. Ono što je Džej Di Vens svojevremeno rekao u Minhenu i ono što je kasnije u praksi ponašanja administracije potvrđeno kao nova politika administracije i novo viđenje globalnih odnosa, novo suočavanje sa realnom politikom i smatram da će to doći do izražaja u Davosu. S obzirom na to da je tema bila Grenland mislim da će potvrditi stav oko njega na jedan ili na drugi način - za "Puls Srbije", rekao je Zoran Milivojević gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji i dodao:

zoran.jpg
Zoran Milivojević, diplomata Foto: Kurir Televizija

 Imamo punu satisfakciju za opomenu nakon 1999. godine

- Smatram da su Donald Tramp kao i njegova administracija odlučni da brane ovaj stav o neophodnosti da to realizuje u funkciji američke bezbednosti. Jasno je da se mi nalazimo u multipolarnim odnosima i imamo punu satisfakciju za našu opomenu posle '99. godine, da se otvara pandorina kutija i da stvari kreću i takođe Danska ima dobru priliku da se pridruži onih pet zemalja saveznica koje nisu priznale Kosovo i imale bi jače argumente u odbrani sopstvenog teritorijalnog integriteta.

Vinko Pandurević, pukovnik, za Kurir televiziju, istakao da države koje lakše podnesu gubitak suvereniteta lakše prolaze na međunarodnom planu.

- Znamo da je preko Viktora Orbana Tramp poručivao da je povratak suverenizmu i njegovoj nacionalnoj strategiji, međutim svaka država ima svoj spoljni i unutrašnji suverenitet i svaka država gubi deo svog suvereniteta. One zemlje koje mogu lakše da podnesu gubitak suvereniteta lakše prolaze na međunarodnom planu a SAD se usteže kada treba doneti odluke tj. da li bombardovati Iran ili ne i na koji način uzeti Grenland. Bojim se da mi Srbi opet upadamo u zamku jer tu nema paralela u onom smislu koji mi očekujemo - za Kurir televiziju, istakao je Vinko Pandurević i dodao:

vinko.jpg
Vinko Pandurević, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Evropa u "sendviču"

- Ukoliko Grenland izrazi volju da se pripoji Americi oni nemaju ništa protiv toga jer njihovo gledanje na celovitost Danske, Grenlanda i naš stav prema Kosovu nije isti. Evropa se našla sad u jednom sendviču jer sa jedne strane imamo Rusiju kojoj preti opasnost da će prodreti na Zapad a onda sa Zapada imamo udare iz pozadine od strane Trampa.

Koliki je Trampov uticaj na ključne svetske odluke koje se razmatraju u Davosu? Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustitePlanetaOVO SU ČETIRI SCENARIJA ZA GRENLAND! Prvi Tramp stalno pominje, ali bi poslednji mogao da otkrije PRAVI CILJ AMERIKE koji ima veze sa RUSIJOM (FOTO)
Donald Tramp Grenland
Planeta"AKO AMERIKA UZME GRENLAND, UZEĆEMO IM BAZE OD AVIJANA DO RAMŠTAJNA" Stigla BRUTALNA poruka Trampu iz Beča! (VIDEO)
Ginter Fehlinger.jpg
PlanetaEVROPSKE TRUPE STIGLE NA GRENLAND! Poslata JASNA poruka Trampu i američkim snagama! (VIDEO)
Donald Tramp Grenland
PlanetaPUTIN OSTAO BEZ TRI VAŽNA SAVEZNIKA, A JOŠ DVA ĆE PUSTITI NIZ VODU: "Nemoćan je, njemu je i najmanje ukrajinsko selo važnije..."
Vladimir Putin03 EPA Vyacheslav Prokofyevsputnikkre.jpg

Koliko je opasna ideja o kupovini Grenlanda i šta to znači za svet? Izvor: Kurir televizija