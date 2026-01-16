Slušaj vest

Iran upozorava da je spreman da se brani, dok čitava planeta drži dah. Verovali smo Trampu, a sada se suočavamo sa užasnom realnošću - masovna pogubljenja se očekuju, a granice moći, politike i pravde nikada nisu bile tanje. Svet na ivici, istorija u preokretu, a svaki potez globalnih moćnika može odlučiti život miliona.

Da li obećanja Donalda Trampa polako padaju u vodu ili se suočavamo sam novom međunarodnom politikom 21. veka, o ovim temama, za "Puls Srbije", govorili su Vinko Pandurević, pukovnik u penziji i Zoran Milivojević, diplomata.

Dimplomata Zoran Milivojević smatra da Tramp ide u Davos kako bi potvrdio svoja uverenja i novu spoljnopolitičku doktrinu sa osloncem onoga što je već u praksi rekao i potvrdio kroz Venecuelu.

- Da Tramp ne ide u Davos onda bi mogli da govorimo i o kontinuitetu Davosa, ali s obzirom na to da ide onda možemo očekivati o kontinuitetu Minhena. Ono što je Džej Di Vens svojevremeno rekao u Minhenu i ono što je kasnije u praksi ponašanja administracije potvrđeno kao nova politika administracije i novo viđenje globalnih odnosa, novo suočavanje sa realnom politikom i smatram da će to doći do izražaja u Davosu. S obzirom na to da je tema bila Grenland mislim da će potvrditi stav oko njega na jedan ili na drugi način - za "Puls Srbije", rekao je Zoran Milivojević gostujući u Pulsu Srbije na Kurir televiziji i dodao:

Zoran Milivojević, diplomata Foto: Kurir Televizija

Imamo punu satisfakciju za opomenu nakon 1999. godine

- Smatram da su Donald Tramp kao i njegova administracija odlučni da brane ovaj stav o neophodnosti da to realizuje u funkciji američke bezbednosti. Jasno je da se mi nalazimo u multipolarnim odnosima i imamo punu satisfakciju za našu opomenu posle '99. godine, da se otvara pandorina kutija i da stvari kreću i takođe Danska ima dobru priliku da se pridruži onih pet zemalja saveznica koje nisu priznale Kosovo i imale bi jače argumente u odbrani sopstvenog teritorijalnog integriteta.

Vinko Pandurević, pukovnik, za Kurir televiziju, istakao da države koje lakše podnesu gubitak suvereniteta lakše prolaze na međunarodnom planu.

- Znamo da je preko Viktora Orbana Tramp poručivao da je povratak suverenizmu i njegovoj nacionalnoj strategiji, međutim svaka država ima svoj spoljni i unutrašnji suverenitet i svaka država gubi deo svog suvereniteta. One zemlje koje mogu lakše da podnesu gubitak suvereniteta lakše prolaze na međunarodnom planu a SAD se usteže kada treba doneti odluke tj. da li bombardovati Iran ili ne i na koji način uzeti Grenland. Bojim se da mi Srbi opet upadamo u zamku jer tu nema paralela u onom smislu koji mi očekujemo - za Kurir televiziju, istakao je Vinko Pandurević i dodao:

Vinko Pandurević, pukovnik u penziji Foto: Kurir Televizija

Evropa u "sendviču"

- Ukoliko Grenland izrazi volju da se pripoji Americi oni nemaju ništa protiv toga jer njihovo gledanje na celovitost Danske, Grenlanda i naš stav prema Kosovu nije isti. Evropa se našla sad u jednom sendviču jer sa jedne strane imamo Rusiju kojoj preti opasnost da će prodreti na Zapad a onda sa Zapada imamo udare iz pozadine od strane Trampa.

Koliki je Trampov uticaj na ključne svetske odluke koje se razmatraju u Davosu? Izvor: Kurir televizija

