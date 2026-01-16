Upozorenje povezano s razvojem situacije u Iranu

Upozorenje povezano s razvojem situacije u Iranu

Slušaj vest

Britansko Ministarstvo spoljnih poslova (Foreign Office) izdalo je hitno upozorenje za državljane Ujedinjenog Kraljevstva koji planiraju putovanja u 16 zemalja, zbog "ozbiljne zabrinutosti" izazvane rastućim regionalnim tenzijama. Među pogođenim destinacijama nalaze se Turska i Kipar.

Poziv putnicima na dodatni oprez

Zvaničnici pozivaju turiste da preduzmu "dodatne mere opreza" prilikom putovanja u delove Bliskog istoka i okolnih regiona, koje svake godine posećuju stotine hiljada britanskih turista.

1/14 Vidi galeriju Protesti u Iranu Foto: NEIL HALL/EPA, Vahid Salemi/AP, UGC/VALIDATED UGC

Upozorenje povezano s razvojem situacije u Iranu

Upozorenje dolazi nakon nedavnih događaja vezanih za Irani obuhvata više popularnih turističkih destinacija, uključujući Tursku, Kipar i Egipat. Usledilo je nakon što je Iran, bez prethodnog objašnjenja, u ranim jutarnjim satima u četvrtak iznenada zatvorio svoj vazdušni prostor za komercijalne letove, u jeku eskalacije tenzija sa Sjedinjenim Američkim Državama zbog nasilnog gušenja protesta širom zemlje.

Poremećaji u međunarodnom vazdušnom saobraćaju

Iznenadno zatvaranje vazdušnog prostora primoralo je međunarodne avio-kompanije da preusmere rute severno i južno oko Irana, što je izazvalo poremećaje u globalnom vazdušnom saobraćaju.

Iranske vlasti ponovo su otvorile vazdušni prostor nešto posle 7 časova ujutru, a deo domaćih letova je nastavljen. Iran je ranije zatvarao nebo i tokom 12-dnevnog sukoba sa Izraelom juna meseca prošle godine.

1/11 Vidi galeriju Protesti u Iranu u januaru 2026. Foto: Social Media/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, UGC/VALIDATED UGC, Vahid Salemi/AP

Zvanično saopštenje britanskog Ministarstva spoljnih poslova

U upozorenju objavljenom u četvrtak (15. januar), Ministarstvo je navelo da "postoji povećan rizik od regionalnih tenzija. Eskalacija može dovesti do poremećaja u putovanjima i drugih nepredviđenih posledica. Britanski državljani treba da preduzmu razumne mere opreza, u skladu sa svojim ličnim okolnostima."

Upozorenje organizacije SafeAirspace

Organizacija SafeAirspace, koja prati ratne zone i rizike po avijaciju, upozorila je da bi zatvaranje vazdušnog prostora moglo ukazivati na dodatne bezbednosne ili vojne aktivnosti.

- Nekoliko avio-kompanija već je smanjilo ili obustavilo letove, a većina prevoznika izbegava iranski vazdušni prostor. Situacija može ukazivati na dodatne bezbednosne ili vojne aktivnosti, uključujući rizik od lansiranja raketa ili pojačane protivvazdušne odbrane, što povećava mogućnost pogrešne identifikacije civilnih letelica - preneo je britanski list "Ekspres".

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Strah od šire eskalacije u regionu

Rastu strahovi da bi eventualna vojna akcija predsednika Donalda Trampaprotiv iranskog režima mogla dovesti do šire regionalne eskalacije, povećanja nasilja i ozbiljnih poremećaja u međunarodnom putovanju.

- Postoji visok globalni nivo pretnje od terorizma koji pogađa interese Ujedinjenog Kraljevstva i britanske državljane, uključujući grupe i pojedince koji Veliku Britaniju i britanske državljane smatraju legitimnim metama. Budite uvek svesni svog okruženja - stoji u upozorenju.

1/7 Vidi galeriju Donald Tramp Nikolas Maduro Foto: TruthSocial/RealDonaldTrump

Rizik od neselektivnih napada

Britansko Ministarstvo dodatno ističe da, iako teroristi mogu ciljati zapadne interese i britanske državljane, napadi mogu biti i neselektivni, uključujući područja koja posećuju strani turisti.

- Terorističke grupe i dalje objavljuju saopštenja u kojima prete napadima u oblasti Zaliva.

1/20 Vidi galeriju Islamska država Foto: Reuters, AP

Regionalne tenzije kao uzrok povećanog rizika

Tenzije između Izraela i Irana, kao i šire regionalne neprijateljstva u oblasti Persijskog zaliva, značajno su doprineli povećanju nivoa pretnji.

Lista zemalja za koje je London izdao hitno upozorenje

Turska

Ujedinjeni Arapski Emirati

Jemen

Sirija

Saudijska Arabija

Katar

Oman

Libija

Liban

Kuvajt

Jordan

Irak

Egipat

Kipar

Bahrein