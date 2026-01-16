Slušaj vest

Američki mediji objavili su snimke bivše senatorke Kirsten Sineme (49) sa telohraniteljem Metjuom Amelom.

U tužbi koju je protiv Sineme podnela Amelova doskorašnja supruga Heder, sa kojom ima troje dece i bio je u braku bio 14 godina, političarka je optužena da je rasturila taj brak aferom koju je imala sa pripadnikom svog obezbeđenja.

Njujork post navodi da je Amel američki ratni veteran koji je bio u više misija na Bliskom istoku, a prilikom borbenih dejstava zadobio je povrede mozga i pati od posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP).

Uprkos tome, on je 2022. počeo da radi u timu za obezbeđenje tadašnje senatorke.

U tužbi se navodi da je nešto više od godinu kasnije ostavku podnela šefica Sineminog obezbeđenja koja je bila zabrinuta time što senatorka "ima s***ualne odnose sa drugim pripadnicima obezbeđenja".

Iz teksta dokumenta nije moguće zaključiti da li je šefica obezbeđenja tu mislila samo na Amela ili na još nekog od telohranitelja.

- Ona (šefica obezbeđenja Sineme) je ohrabrivala gospodina Amela da krene sa njom, ali je gospodin Amel odlučio da ostane zbog finansijske bezbednosti - piše u tužbi Amelove bivše supruge.

Sinema je predstavljala Arizonu u Senatu od 2019. do 2025. godine, prvo u ime Demokratske partije, a zatim kao nezavisna senatorka.

1/7 Vidi galeriju Kirsten Sinema, bivša američka senatorka iz Arizone Foto: Susan Walsh/AP, Patrick Semansky/AP, JIM LO SCALZO/EPA

Televizijska stanica iz Arizone objavila je na svom kanalu na Jutjubu snimke na kojima se vide zajedno Sinema i Amel.

Dejli mejl navodi da je Heder Amel optužila Sinemu za "namerno i zlonamerno mešanje" u njen brak sa Metjuom.

U tužbi se tvrdi da je Sinema započela aferu sa Amelom, veteranom specijalnih snaga, ubrzo nakon što se zaposlio u njenom timu za obezbeđenje 2022. godine.

Sinema i Amel su često odlazili zajedno na poslovna putovanja po zemlji i svetu, a u tužbi se navodi da je senatorka pozivala oca troje dece u svoju hotelsku sobu.

1/7 Vidi galeriju Bivša američka senatorka Kirsten Sinema i njen telohranitelj Metju Amel Foto: Printscreen, Youtube pritnscreen

Biseksualna senatorka je zamolila Amela da sa sobom ponese drogu MDMA, poznatu i kao ekstazi, pre jednog od tih poslovnih putovanja 2023. godine kako bi mogla da ga "provede kroz psihodelično iskustvo".

U tužbi stoji i da su dvoje ljubavnika razmenjivali poruke o s*ksu u misionarskoj pozi uz upaljena svetla, koji je Sinema nazvala "dosadnim".

Heder Amel od Sineme traži 25.000 dolara odštete u skladu sa zakonom Severne Karoline koji dozvoljava tužbu zbog otuđenja naklonosti neke osobe "nezakonitim i zlonamernim ponašanjem", kao što je ljubavna afera.

Njihova putovanja su uključivala brojne koncerte, uključujući U2 u Sferi u Las Vegasu, Grin dej u Vašingtonu i Tejlor Svift u Majamiju.

1/10 Vidi galeriju Bivša američka senatorka Kirsten Sinema Foto: SHAWN THEW/EPA, MICHAEL REYNOLDS/EPA, J. Scott Applewhite/AP

Amel je takođe pratila senatorku na putovanju u inostranstvo, u Saudijsku Arabiju.

Sinema je zamolila Amela da skine venčani prsten "kako ne bi izgledalo kao da dodiruje oženjenog muškarca dok su na koncertima", navodi se u tužbi.

Tokom obraćanja bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena o stanju nacije 2024. godine, Sinema je navodno rekla Amel da preskoči govor jer ne mora da sluša "nekog starca".

Kada je Amel poslao Sinemi poruku o tome da želi da započne skandiranje "j***te se, vojnici“ na bejzbol utakmici u Pensilvaniji, Sinema je odgovorila da bi se "j***ti s onima koji su zgodni".

U tužbi se takođe navodi da je Sinema kupila Amelu električni masažer "Teragan" i poslala mu poruku da joj ga donese u stan kako bi mogla da "poradi na njegovim leđima".

Sinema je čak poslala Amelu slike na kojima je umotana u peškir.

U oktobru 2024. godine, ubrzo nakon što se Amel vratila kući u Severnu Karolinu, senatorka je poslala poruku: "Nedostaješ mi. Stavljam ruku na tvoje srce. Vidimo se uskoro".

Amelova supruga Heder odgovorila je na poruku, napisavši: "Da li imaš aferu sa mojim mužem? Odvojila si oženjenog muškarca od njegove porodice".

Afera je dovela do raspada braka Metjua i Heder krajem 2024.

U tužbi se navodi da je Heder zbog postupaka Sineme emotivno razorena, finansijski ugrožena i primorana da podnese zahtev za razvod, kao i da je Metju Amel radio za Sinemu između 2022. i 2025. godine.

Legistorm, baza podataka o platama u Kongresu SAD, navodi da je Amel bio saradnik za odbranu i nacionalnu bezbednost u senatorskoj kancelariji Sineme i da je primio više od 90.000 dolara za šest meseci službe između juna 2024. i januara 2025.

Pre nego što je zvanično preuzeo ulogu u Kongresu, Amel je bio plaćen sa računa Sinemine političke kampanje.