PRVI PUT OBJAVLJEN SNIMAK IZOLOVANOG AMAZONSKOG PLEMENA: Ratnici s lukovima i strelama iznenada izleteli iz PRAŠUME spremni za RAT, a onda ŠOK! (FOTO/VIDEO)
Na zapanjujućem video-snimku, pripadnici jednog starosedelačkog plemena oprezno izlaze na plažu, sa lukovima i strelama u rukama, pojavljujući se kroz oblak leptira. Mogu se videti kako posmatraju i pokazuju ka nepoznatim osobama u daljini, pokušavajući da procene moguću pretnju.
U šokantnom obrtu, napetost brzo popušta i pripadnici plemena jedan po jedan spuštaju lukove, prilaze bliže, a neki se čak i osmehuju.
Snimak objavio američki istraživač
Ovaj revolucionarni snimak podelio je američki istraživač i pisac Pol Rozoli tokom nedavnog gostovanja u podkastu Leks Fridman. Rozoli je proveo dve decenije istražujući Amazoni kaže da je taj trenutak bio jedan od najdubljih u njegovom životu.
- Da bi sve ovo imalo smisla, morao sam da vam pokažem ovaj snimak. Ovo nikada ranije nije prikazano. Ovo je svetska premijera - rekao je Rozoli.
Do sada su snimci izolovanih plemena bili mutni, snimani sa velike udaljenosti zastarelom opremom.
- Jedino što ste ikada videli bili su zamućeni snimci sa 100 metara udaljenosti, a mi smo sedeli sa objektivom od 800 mm i 2x telekonverterom - prisetio se Rozoli.
Strah od nasilja
On opisuje kako je pažljivo posmatrao govor tela pripadnika plemena dok su se grupisali u formaciju sa oružjem.
- Pogledajte kako se kreću. Kako pokazuju. Pogledajte njega s lukom - kaže Rozoli, priznajući da se u početku bojao da bi susret mogao da se pretvori u nasilje.
- Gledao sam u svim pravcima, pitajući se: "Odakle će doći strela?"
Razumevanje i smirivanje situacije
Kako se pleme približavalo, atmosfera se potpuno promenila.
- Kako dolaze bliže, počinju da spuštaju oružje. Vidite, on spušta luk i strelu. Oni razumeju - kaže Rozoli.
- Ovo su ratnici, zaista je izgledalo kao da su spremni za nasilje, a sada stoje opušteno i osmehuju se.
Pleme Maško Piro pod sve većim pritiskom
Izolovano pleme Maško Piro (Mashco Piro), koje luta amazonskom prašumom, u poslednje vreme ima sve češće kontakte sa spoljnim svetom, prvenstveno zbog intenziviranja seče šuma na njihovoj teritoriji.
Opasnost od bolesti i nestanka
Pripadnici plemena snimani su u neposrednoj blizini radnika tokom seča šuma, što značajno povećava rizik od bolesti, smrtnosti i potpunog nestanka plemena.
Aktivisti upozoravaju da su slični kontakti u prošlosti doveli do istrebljenja čitavih autohtonih zajednica u Amazoniji.
Upozorenja susednih zajednica
Predsednik susedne autohtone zajednice Jine (Yine), Enrike Anjez, takođe je podigao uzbunu.
- Veoma je zabrinjavajuće, oni su u opasnosti - rekao je Anjez.
Industrijska eksploatacija prodire u džunglu
Anjez je naveo da je zajednica Jine imala više kontakata sa plemenom Maško Piro poslednjih godina zbog sve intenzivnijih industrijskih aktivnosti.
- Mašine za seču šuma probijaju puteve kroz džunglu nedaleko od njihove teritorije - rekao je.
Pradomovina pod opsadom
Pradomovina plemena, koja se sastoji od bogatih i gustih šuma, postala je sve aktivnija zona za drvnu industriju. Povećanje ovih aktivnosti direktno je dovelo do sve češćih susreta plemena sa spoljnim svetom i do rastuće zabrinutosti za njihov opstanak.