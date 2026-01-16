Slušaj vest

Na zapanjujućem video-snimku, pripadnici jednog starosedelačkog plemena oprezno izlaze na plažu, sa lukovima i strelama u rukama, pojavljujući se kroz oblak leptira. Mogu se videti kako posmatraju i pokazuju ka nepoznatim osobama u daljini, pokušavajući da procene moguću pretnju.

U šokantnom obrtu, napetost brzo popušta i pripadnici plemena jedan po jedan spuštaju lukove, prilaze bliže, a neki se čak i osmehuju.

Snimak objavio američki istraživač

Ovaj revolucionarni snimak podelio je američki istraživač i pisac Pol Rozoli tokom nedavnog gostovanja u podkastu Leks Fridman. Rozoli je proveo dve decenije istražujući Amazoni kaže da je taj trenutak bio jedan od najdubljih u njegovom životu.

- Da bi sve ovo imalo smisla, morao sam da vam pokažem ovaj snimak. Ovo nikada ranije nije prikazano. Ovo je svetska premijera - rekao je Rozoli.

Do sada su snimci izolovanih plemena bili mutni, snimani sa velike udaljenosti zastarelom opremom.

- Jedino što ste ikada videli bili su zamućeni snimci sa 100 metara udaljenosti, a mi smo sedeli sa objektivom od 800 mm i 2x telekonverterom - prisetio se Rozoli.

Strah od nasilja

On opisuje kako je pažljivo posmatrao govor tela pripadnika plemena dok su se grupisali u formaciju sa oružjem.

- Pogledajte kako se kreću. Kako pokazuju. Pogledajte njega s lukom - kaže Rozoli, priznajući da se u početku bojao da bi susret mogao da se pretvori u nasilje.

- Gledao sam u svim pravcima, pitajući se: "Odakle će doći strela?"

Razumevanje i smirivanje situacije

Kako se pleme približavalo, atmosfera se potpuno promenila.

- Kako dolaze bliže, počinju da spuštaju oružje. Vidite, on spušta luk i strelu. Oni razumeju - kaže Rozoli.

- Ovo su ratnici, zaista je izgledalo kao da su spremni za nasilje, a sada stoje opušteno i osmehuju se.

Pleme Maško Piro pod sve većim pritiskom

Izolovano pleme Maško Piro (Mashco Piro), koje luta amazonskom prašumom, u poslednje vreme ima sve češće kontakte sa spoljnim svetom, prvenstveno zbog intenziviranja seče šuma na njihovoj teritoriji.

Opasnost od bolesti i nestanka

Pripadnici plemena snimani su u neposrednoj blizini radnika tokom seča šuma, što značajno povećava rizik od bolesti, smrtnosti i potpunog nestanka plemena.

Aktivisti upozoravaju da su slični kontakti u prošlosti doveli do istrebljenja čitavih autohtonih zajednica u Amazoniji.

Upozorenja susednih zajednica

Predsednik susedne autohtone zajednice Jine (Yine), Enrike Anjez, takođe je podigao uzbunu.

- Veoma je zabrinjavajuće, oni su u opasnosti - rekao je Anjez.

Industrijska eksploatacija prodire u džunglu

Anjez je naveo da je zajednica Jine imala više kontakata sa plemenom Maško Piro poslednjih godina zbog sve intenzivnijih industrijskih aktivnosti.

- Mašine za seču šuma probijaju puteve kroz džunglu nedaleko od njihove teritorije - rekao je.

