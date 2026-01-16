Slušaj vest

Evropska komisija razmatra načine da omogući brzo pristupanje Ukrajine Evropskoj uniji kao deo mirovnog sporazuma sa Rusijom, ali bez davanja Kijevu punopravnih prava članstva, koja bi se „zaslužila“ tek nakon prelaznih perioda, rekli su zvaničnici EU.

Ideja, koja je u veoma ranoj fazi, zamišljena je kao mogući gest prema Ukrajincima koji traže članstvo u EU kao deo posleratne garancije bezbednosti od Evrope i koji nakon četiri godine borbe protiv ruske invazije žele kredibilno obećanje da su na putu ka ekonomskoj stabilnosti i integraciji sa Zapadom.

Članstvo Ukrajine u EU 2027. godine je zacrtano u mirovnom planu od 20 tačaka o kojem su razgovarale Sjedinjene Države, Ukrajina i Evropska unija, rekle su diplomate, kao mera za osiguranje ekonomskog prosperiteta Ukrajine nakon završetka rata.

1/7 Vidi galeriju Pregovori SAD i Ukrajine o okončanju rata koji Kijev vodi sa Rusijom, domaćin Trampov izaslanik Stiv Vitkof u njegovom privatnom klubu na Floridi Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Profimedia, Terry Renna/FR60642 AP

Nerealan datum?

Međutim, mnoge vlade EU smatraju da je taj datum, ili bilo koji drugi fiksni datum, potpuno nerealan, jer je pristupanje EU trenutno proces zasnovan na zaslugama, koji se kreće napred samo kada se postigne napredak u prilagođavanju zakona zemlje standardima EU.

Pridruživanje bloku takođe zahteva odobrenje nacionalnih parlamenata 27 zemalja članica EU.

Ideja koju su izneli zvaničnici EU podrazumevala bi obrnuti tradicionalni proces, iako bi čak i ograničeno članstvo i dalje zahtevalo saglasnost vlada EU i nacionalnih parlamenata.

„Moramo da priznamo da se nalazimo u veoma drugačijoj stvarnosti nego kada su pravila (pristupanja) prvi put sastavljena“, rekao je jedan zvaničnik EU.

1/21 Vidi galeriju U Parizu je održan sastanak Zelenskog, evropskih lidera, uz učešće Kušnera i Vitkofa, gde je dogovoreno slanje evropskih vojnih snaga i uspostavljanje bezbednosnih garancija za Ukrajinu nakon prekida vatre Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Ukrajina – i potencijalno drugi kandidati – bi se brzo pridružili EU, a zatim bi dobili „postepeni pristup“ pravima glasa, u zavisnosti od njihovog napretka ka ispunjavanju kriterijuma za punopravno članstvo, rekao je zvaničnik.

Godine pregovora

Ukrajina se bori protiv potpune ruske invazije od februara 2022. godine i postala je kandidat za pridruživanje EU u junu te godine, a pregovori su otvoreni krajem 2023. godine.

Obično pregovori o pristupanju traju godinama: Poljskoj, sa sličnim brojem stanovnika kao Ukrajina, bilo je potrebno 10 godina, bez rata, da završi pregovore i sve neophodne zakonske izmene kako bi se mogla pridružiti 2004. godine zajedno sa devet drugih zemalja.

Ali neki u Komisiji tvrde da Ukrajina, politički gledano, nema toliko vremena, jer bi mirovni sporazum između Ukrajine i Rusije mogao da podrazumeva teritorijalne gubitke za Kijev i da bi Ukrajincima bio teško da ga prihvate na eventualnom referendumu.

Članstvo u EU, čak i ako je ograničeno, moglo bi to učiniti prihvatljivijim i uspostaviti stabilnost potrebnu za završetak neophodnih reformi kako bi se stekla puna prava EU, rekli su zvaničnici.

„U interesu je Evrope da Ukrajina bude u EU, zbog naše sopstvene bezbednosti“, rekao je jedan diplomata EU.

1/4 Vidi galeriju Evropska unija EU Brisel Foto: OLIVIER HOSLET/EPA, Geert Vanden Wijngaert/AP

Koncept obrnutog članstva

„Zato moramo da tražimo kreativna rešenja – kako da brzo uvedemo Ukrajinu u EU. Koncept obrnutog članstva odražava ovu ideju – da se Ukrajina politički pridruži EU, a zatim dobije puna prava i punopravno članstvo kada se ispune svi uslovi“, rekao je diplomata.

Članstvo bez punih prava prvog dana pristupanja nije ništa novo – većina zemalja od proširenja 2004. i kasnije suočila se sa dugim prelaznim periodima da bi postigla, na primer, pravo svojih građana da rade širom bloka.

Ali zvaničnici sada razmatraju model koji bi uključivao dalekosežnija ograničenja. Priznali su da će to pokrenuti mnoštvo pitanja izvan Ukrajine i da će se teško snaći u dobijanju jednoglasne podrške koja je potrebna.