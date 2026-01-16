Slušaj vest

Ukrajinske snage saopštile su ove nedelje da su gotovo potisnule ruske snage iz severoistočnog grada Kupjanska, što predstavlja dalji dramatičan preokret u gradu koji se pre nekoliko meseci činio na rubu pada.

Međutim, 250 kilometara dalje, na južnom frontu, u blizini grada Huljajpolje - slične veličine - u Zaporoškoj oblasti, ukrajinske snage su se istovremeno povlačile.

Analitičari, pak, ističu da se razlika u situaciji na ta dva fronta uglavnom svodi na broj i kvalitet ukrajinskih jedinica koje su tamo raspoređene. U Kupjansk u Harkovskoj oblasti poslati su, kako piše Financial Times, neki od najbolje obučenih ukrajinskih vojnika, dok su brigade kod Huljajpolja bile ispod kapaciteta i iscrpljene borbama.

Ovaj primer pokazuje kako strategija Kijeva da svoj sve manji "bazen" iskusnih i pouzdanih jedinica koncentriše na jednom mestu može da dovede do ruskih prodora na drugim mestima, dok Moskva koristi svoju brojčanu nadmoć kako bi nastavila da održava i pojačava pritisak duž celog fronta.

Kako ruska invazija punog opsega ulazi u petu godinu, a ukrajinska mobilizaciona kampanja već je dugo u ozbiljnoj krizi uspešnosti, ukrajinske linije na frontu brane jedinice s različitim stepenom obuke, opremljenosti i motivacije.

Kijev se sve više oslanja na tzv. "vatrogasce" - jurišne jedinice koje šalje na krizne tačke kako bi se stanje stabilizovalo.

- Ukrajinci su razvučeni do krajnjih granica, pa iako su uspeli da smanje pritisak kod Kupjanska, front je kasnije popustio na drugom mestu - objašnjava Emil Kastehelmi, vojni analitičar iz finske analitičke grupe Black Bird Group.

Operacija koja je na kraju dovela do izbacivanja većine ruskih snaga iz tog severoistočnog grada uključivala je u borbi očvrsnule i prekaljene jedinice, elitne operatere bespilotnih letelica iz "grupe Lazar" i nekoliko jurišnih pukova, prema rečima Jurija Butusova, poznatog ukrajinskog novinara i vojnika, pripadnika 13. brigade.

- Ukrajinci daju prednost popunjavanju ljudstvom i opremanju tih jurišnih pukova - objašnjava Rob Li, vojni analitičar i viši saradnik istraživačkog instituta Foreign Policy Research Institute.

- Njima se daje prioritet u dodeli oklopnih vozila i mobilisanih vojnika, a njihovi redovi se popunjavaju brže nego u drugim brigadama - dodaje on.

Tajna operacija kod Kupjanska



Pritom, prema obaveštajnoj proceni dostavljenoj britanskoj vojsci, ukrajinske snage ubile su 27 puta više Rusa nego što su izgubile ljudi dok su vodile borbe za povratak Kupjanska u svoje ruke, kako je preneo The Times.

Jedna od iskusnih jurišnih jedinica poslatih na istok u odbranu Kupjanska upravo je Butusovljeva 13. brigada "Hartija".

Dvadesetšestogodišnja narednica voda u toj brigadi opisala je operaciju ponovnog zauzimanja Kupjanska kao metodičnu i sprovedenu u tajnosti.

Jedinice su se tiho premeštale tokom jeseni, pre nego što su se probile kroz šume koje okružuju Kupjansk i ušle u sam grad.

- Nije se to dogodilo brzo, vesti o Kupjansku pojavile su se mnogo kasnije, nakon što smo tamo već obavili posao - rekla je narednica, koja se vojsci pridružila prošle godine i uzela kodno ime "Somatra" (Sumatra).

Brutalna i haotična priroda borbi značila je da su se ukrajinske jedinice pri napredovanju kroz grad morale oslanjati na lozinke i prepoznatljive znakove kako ne bi zamenile neprijateljske grupe - smeštene u zgradama i podrumima - za svoje snage.

Somatra kaže i da je, kako rat odmiče, sve teže pronaći ljude koji bi se dobrovoljno javili za borbu.

- Nemamo puno ljudi u Ukrajini - svi koji su bili dovoljno motivisani otišli su 2022. ili 2023. - rekla je.

- Ostali ili nisu motivisani ili su ranjeni.

Za dva miliona Ukrajinaca trenutno se traga zbog izbegavanja mobilizacije, a još 200.000 vojnika odsutno je bez zvaničnog odobrenja, izjavio je u sredu novi ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov.

Kada je stanje na frontu kod Kupjanska u pitanju, geografske karakteristike delimično objašnjavaju zašto su odlučne ukrajinske jedinice uspele da potisnu neprijatelja kod tog grada.

Nekadašnje železničko čvorište okruženo je šumama i podeljeno rekom Oskil, prirodnom preprekom koja je ruskim jedinicama otežavala uspostavu uporišta. Jedinice kod Huljajpolja, pak, moraju da se nose sa stepskim krajolikom uglavnom ravne Zaporoške oblasti.

Do sredine decembra ukrajinske snage su bile dovoljno uspešne da je Volodimir Zelenski mogao da snimi video snimak ispred znaka koji označava ulaz u Kupjansk, čime je ukrajinski predsednik dobio priliku da istakne redak vojni uspeh u poslednje vreme, dva dana pre ključnih razgovora sa Sjedinjenim Državama u Berlinu.

- Danas je veoma važno postići rezultate na frontu kako bi Ukrajina mogla da ostvari rezultate u diplomatiji - rekao je Zelenski.

Nekoliko dana kasnije utvrdio je da su ukrajinska napredovanja kod Kupjanska imala "veliki uticaj na Amerikance i Evropljane", dok je Kijev nastojao da suzbije ruske tvrdnje da je ukrajinska vojska na rubu poraza.

Sirski optužio "teritorijalce"



Ipak, dok je Zelenski slavio uspehe kod Kupjanska, ukrajinske snage na južnom frontu, na poljoprivrednim ravnicama oko Huljajpolja, kako navodi FT u svom vojnom izveštaju, zapale su u zbrku i haos.

To je ruskim snagama omogućilo da u dva meseca napreduju gotovo 15 kilometara, savladavši slabo popunjene ukrajinske brigade i prošlog meseca stignu do samog grada.

Najviši komandant ukrajinskih vojnih snaga, general Oleksandr Sirski, okrivio je za rusko napredovanje 102. brigadu, jedinicu teritorijalne odbrane sa sedištem oko Huljajpolja.

Ta jedinica nije uspela da "izdrži pritisak neprijatelja", što je ruskim snagama omogućilo ulazak u grad i zauzimanje netaknutog komandnog mesta jedne brigade, rekao je Sirski za ukrajinsku televiziju.

Ipak, kako ističe Li, takve brigade formirane su u ranim fazama ruske invazije i često imaju lošiju opremu i manji broj vojnika.

- To su po pravilu slabije jedinice - brigade teritorijalne odbrane često, na primer, nemaju dobru komponentu bespilotnih letelica - navodi Li.

Borbe oko Huljajpolja i dalje traju, rekao je u nedelju za ukrajinsku televiziju Vladislav Vološin, portparol južnih odbrambenih snaga Ukrajine.

Ruske snage su takođe napredovale i drugde na južnom frontu pa se približile na manje od 15 kilometara istoimenoj regionalnoj prestonici Zaporožju, prema navodima ukrajinske analitičke grupe za praćenje ratnih zbivanja DeepState.

Kijev je krajem novembra u Huljajpolje poslao 225. jurišnu pukovniju kako bi ojačao obranu. No, intenzivna uporaba jurišnih postrojbi izaziva prijepore. Kritičari tvrde da u situaciji u kojoj sve brigade teško popunjavaju svoje redove, davanje prednosti jurišnim jedinicama može dodatno da proredi ljudstvom ionako deficitarne redovne brigade, uključujući one koje već mesecima, pa i godinama, drže delove fronta.

Kupjansk i Huljajpolje, oba opustošena godinama artiljerijskih napada i napada bespilotnim letelicama, pre rata su bili mali i ni po čemu posebno upadljivi gradovi s oko 20.000 stanovnika, a i sada su, koliko god važni, ipak i relativno sporedni ciljevi u odnosu na odlučan fokus Kremlja na potpuno zauzimanje ugljem bogate Donjecke oblasti, navode analitičari i ukrajinski vojnici.

Ruske lažne tvrdnje



Komandant 429. puka bespilotnih letelica iz Kijeva, elitne formacije koja deluje duž cele linije fronta, kaže da ruska taktika napredovanja duž širokog fronta ima za cilj da spreči Ukrajinu da ojača delove fronta koje Moskva smatra najvažnijim.

To objašnjava i ruske napade na delove fronta udaljene od Donbasa, "gde neprijatelj koncentriše svoje napore", rekao je Jurij Fedorenko.

Ta taktika "prisiljava nas da tamo šaljemo dodatne straže i ne daje nam mogućnost da rasporedimo potrebne rezerve za jačanje prioritetnih područja - zaključio je komandant Fedorenko, kako je preneo FT.

Na frontu kod Kupjanska u poslednja 24 sata Rusi su izveli šest napada, a ukrajinski branioci odbili su napade prema naseljima Piščane, Kurilivka, Petropavlivka i Bohuslavka.

Kod Huljajpolja su ukrajinske snage odbile 30 ruskih napada u blizini naselja Solodke i Huljajpolje kao i prema Dobropilji, Olenokostjantivki, Zelenom Haju i Varvarivki, kako je prenela Ukrainska pravda.

Istovremeno, ruska vojna komanda, već mesecima i dalje stoji pri svojim tvrdnjama da su ruske snage zauzele Kupjansk, uprkos brojnim vizuelnim dokazima i ukrajinskim i ruskim izveštajima koji pokazuju suprotno, izvestio je vašingtonski istraživački centar Institut za proučavanje rata (ISW). Ti napori Kremlja, kako ističe ISW, imaju za cilj širenje lažnog narativa da je ruska pobeda u Ukrajini neizbežna i da uvere Ukrajinu i Zapad da Kijev treba trenutno da prihvati ruske zahteve kako bi izbegao buduće "uspešne ruske ofanzive."

Snažni ruski napadi na istoku, Pokrovsk u fokusu borbi, Ukrajinci se drže u Mirnohradu

Istovremeno, ukrajinska vojska u petak je saopštila da je došlo do intenzivnih ruskih napada na liniji fronta na istoku zemlje. U jutarnjem izveštaju glavni štabu Kijevu rekao je da je Rusija izvela 180 pojedinačnih napada od četvrtka ujutro.

Regija Pokrovska, čiji je veći deo osvojila ruska vojska, i dalje je u centru borbi. Međutim, Ukrajinci nastavljaju da održavaju položaje u susednom gradu Mirnohradu u regiji Donjecka.

Globalna situacija na frontu ostala je nepromenjena, a Rusi polako napreduju, ali uz velike gubitke u tom procesu. Ukrajinski vrhovni komandant Oleksandr Sirski napisao je u izveštaju za 2025. ranije ove nedelje da su sprečeni ključni neprijateljski proboji.