Bugarski predsednik Rumen Radev izjavio je da će zemlja održati prevremene izbore pošto su vodeće stranke odbile mandat za formiranje vlade nakon što je prethodna administracija prošlog meseca odstupila usred raširenih protesta.

Radev je u petak ponudio Savezu za prava i slobode poslednju priliku da pokuša da formira vladu, ali stranka je odbila zahtev, treća koja je to učinila ove nedelje.

- Idemo na izbore - rekao je Radev.

Nijedna od bugarskih stranaka odnosno koalicija nema dovoljno mesta u fragmentisanom parlamentu da bi okupila stabilnu većinu.

Vlada premijera Rosena Željaskova, populističke stranke GERB, stavila je svoj mandat na raspolaganje prošlog meseca nakon nedelja uličnih protesta protiv državne korupcije i novog budžeta koji bi povećao neke poreze.

Protesti doveli do izbora



U skladu s ustavom, bugarski predsednik Rumen Radev u ponedeljak je formalno zatražio od platforme GERB-SDS-a da formira novu vladu, što su oni odbili.

U sredu je PP-DB, koja teži bližim odnosima s Evropskom unijom, takođe odbila mandat, izvestila je agencija BTA.

Uprkos takvoj neizvesnosti, Bugarska se pridružila evrozoni 1. januara, kako je bilo i planirano. Međutim, potrebna joj je politička stabilnost kako bi se ubrzalo ulaganje sredstava Evropske unije u sve lošiju bugarsku infrastrukturu.

Stabilnost je potrebna i za podsticanje stranih ulaganja i iskorenjivanje endemske državne korupcije.