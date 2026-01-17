Slušaj vest

Desetine hiljada Kubanaca, među kojima i predsednik Kube Migel Dijaz Kanel su na trgu prekoputa Ambasade SAD u Havani potestovale zbog "ubistva 32 kubanska vojnika" u Venecueli zahtevajući da SAD oslobode njenog zarobljenog predsednika Nikolasa Madura.

Tridesetdva vojnika Kube iz obezbeđenja Madura su poginula tokom američkog upada u njegovu utvrđenu rezidenciju u Karakasu odakle je otet i odveden u SAD da bi mu se sudilo zbog "narko-terorizma".

Demonstracije na trgu kojeg nazivaju "Antiimperijalistička tribina" je organizovala Vlada u vreme još jednom rastuće napetosti sa SAD.

1/8 Vidi galeriju Posmrtni ostaci poginulih Kubanaca stigli iz Venecuele u Havanu Foto: AP Ernesto Mastrascusa, AP Jorge Luis Banos, ERNESTO MASTRASCUSA / POOL/EFE POOL, Ernesto Mastrascusa/EFE POOL

- Cela zemlja se digla. To je snažan odgovor onima koji se usude da prete miru i suverenitetu za koji smo se toliko teško borili - napisalo je Minstarstvo spoljnih poslova Kube na mreži Iks.

Predsednik SAD Donald Tramp je pozvao Kubu da "sklopi dogovor sa SAD pre nego što bude suviše kasno", ali nije rekao kakav bi to dogovor bio.

1/7 Vidi galeriju Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro stigao na suđenje u Njujorku Foto: Ron Sachs/CNP / SplashNews.com / Splash / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia, MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Vašington drži Kubu pod sankcijama od 1962. godine zbog dolaska komunista na vlast tri godine ranije, a tokom Trampovog presedništva sankcije su zaoštrene čime je ugušena privreda Kube što je cilj koji je Bela kuća otvoreno priznala.