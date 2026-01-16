Slušaj vest

Ukrajinska delegacija je već na putu ka Sjedinjenim Državama, gde su zakazani sastanci sa predstavnicima administracije američkog predsednika radi jačanja političke i bezbednosne saradnje, izjavio je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa češkim predsednikom Petrom Pavelom.

„Sada, kao i ranije, svi moramo ostati fokusirani na saradnju i političko jedinstvo – svi mi u Evropi i, naravno, svi Evropljani zajedno sa Amerikom. Ukrajinski tim je poslednjih dana aktivno sarađivao sa predstavnicima predsednika Sjedinjenih Država. Planirani su sastanci naših ukrajinskih predstavnika u Sjedinjenim Državama“, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsednik je napomenuo da je ukrajinska delegacija trenutno na putu ka Sjedinjenim Državama.

„Nadamo se da će biti veće jasnoće kako u vezi sa dokumentima koje smo u suštini već pripremili sa američkom stranom, tako i u vezi sa odgovorom Rusije na sve diplomatske napore koji su se odvijali i koji su još uvek u toku“, naglasio je Zelenski.

Istovremeno, predsednik Ukrajine je naglasio da zemlje moraju aktivno sarađivati u okviru programa PURL, „koji nam omogućava da kupimo američko oružje za našu odbranu, uključujući rakete za sisteme Patriot i mnogo toga što nam je trenutno potrebno, kao i da razvijamo efikasne i praktične odnose između Evrope i Sjedinjenih Država, jer takva praktična saradnja može dati zaista važne rezultate“.

Bezbednosne garancije i Paket prosperiteta

Komentarišući da li se očekuje potpisivanje Paketa prosperiteta – paketa podrške za posleratni oporavak Ukrajine – u Davosu, Zelenski je rekao da je tim otišao u Sjedinjene Države kako bi finalizovao određene materijale koji se odnose na bezbednosne garancije i Paket prosperiteta.

„Ako se sve finalizuje, ako postoji prihvatanje sa američke strane (verujem da je sa naše strane posao završen), onda će potpisivanje tokom Davosa biti moguće“, rekao je on.

Zelenski je naglasio da nema hitne potrebe da se dokumenti odmah potpišu. Prema njegovim rečima, dokumenti moraju uzeti u obzir sve aspekte koji su prethodno razgovarani sa partnerima.

Finansijska sredstva za obnovu Ukrajine

„Što se tiče iznosa izdvojenog za obnovu. Ako govorimo o tranšama koje je izdvojila Evropska komisija (zajam od 90 milijardi evra za naredne dve godine), one su izdvojene za oružje tokom rata. Ako se rat završi, ili kada se završi, ova sredstva se automatski mogu koristiti za obnovu. Što se tiče našeg glavnog zahteva, to će svakako biti finansiranje tek posle rata“, dodao je.