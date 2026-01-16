Slušaj vest

- Možda ću uvesti carine zemljama koje ne budu išle uz Grenland. Grenland nam je potreban zbog nacionalne bezbednosti, pa bih to mogao da uradim - rekao je američki predsednik Donald Tramp novinarima u Beloj kući u petak.

Najnovija Trampova pretnja u vezi sa danskom teritorijom Grenlandomdolazi u trenutku kada je dvopartijska delegacija američkog Kongresa stigla u Kopenhagen na razgovore, s ciljem jačanja podrške američkom NATO savezniku.

Evropska vojna podrška Grenlandu

Evropske zemlje su, u znak podrške, rasporedile trupe na Grenland u okviru vojne izviđačke misije. Delegacija od 11 američkih kongresmena i kongresmenki trebalo je da održi razgovore sa danskom premijerkom Mete Frederiksen i grenlandskim premijerom Jensom-Frederikom Nielsenom.

Sastanci sa privrednicima i parlamentarcima