Više od 100 ljudi je poginulo usled obilnih kiša i poplava u Južnoj Africi, Mozambiku i Zimbabveu, a vlasti su upozorile da se očekuju još teži vremenski uslovi u nekoliko južnoafričkih zemalja.

Južna Afrika je prijavila najmanje 19 smrtnih ishoda na severu zemlje, pošto su jake kiše, koje su počele prošlog meseca, dovele do velikih poplava.

Vlasti susednog Mozambikasaopštile su da su 103 osobe poginule tokom neobično teške kišne sezone. Uzrok smrti tih osoba se razlikuje - udar od groma, utapanje u poplavama, kolaps infrastrukture usled nevremena i kolera.

Najveće poplave u Mozambiku bile su u centralnim i južnim regionima, gde je pogođeno više od 200.000 ljudi, hiljade domova su oštećene, dok se desetine hiljada pripremaju za evakuaciju, saopštio je Svetski program za hranu.

U Zimbabveu su vlasti saopštile da je 70 ljudi poginulo, da je više od 1.000 domova uništeno u jakim kišama od početka godine, i da je došlo do kolapsa infrastrukture, uključujući škole, puteve i mostove.

Poplave su pogodile i ostrvsku državu Madagaskar, gde je 11 ljudi poginulo u poplavama od kraja novembra, kao i države Malavi i Zambija.