Slušaj vest

Kanada se saglasila da smanji 100 odsto carine na kineske električne automobile u zamenu za niže carine na kanadske poljoprivredne proizvode, izjavio je danas premijer Mark Karni.

Karni je ovo saopštio nakon dvodnevnih sastanaka sa kineskim vlastima. Naveo je da će postojati početni godišnji limit od 49.000 vozila na izvoz kineskih električnih vozila u Kanadu, koji će rasti na oko 70.000 tokom narednih pet godina.

Kina će smanjiti carinu na seme kanole, jedan od glavnih kanadskih izvoza, sa 84 na oko 15 odsto, rekao je novinarima.

Karni je izjavio da je Kina postala predvidljiviji partner za saradnju od SAD, suseda i dugogodišnjeg saveznika Kanade.

1/5 Vidi galeriju Kanadski premijer Mark Karni i američki predsednik Donald Tramp Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL, SPENCER COLBY/EPA

"Naš odnos sa Kinom se razvijao u poslednjim mesecima. Mnogo je predvidljiviji i vidite rezultate koji dolaze iz toga", rekao je Karni.

Karni nije uspeo da postigne dogovor sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o smanjenju nekih carina koje opterećuju ključne sektore kanadske ekonomije, a Tramp je ranije pretio da bi Kanada mogla da postane 51. američka savezna država.

Premijer, govoreći ispred tradicionalnog paviljona i zamrznutog jezera u jednom parku u Pekingu, rekao je da su sastanci u Kini bili "istorijski i produktivni".

Ranije danas, on i kineski lider Si Đinping obećali su da će unaprediti odnose svojih zemalja nakon godina nesuglasica.