"15 FRANCUZA, 15 NEMACA, ZVUČI KAO POČETAK VICA" Italijanski ministar odbrane ISMEJAO evropske snage na Grenlandu!
Italijaje odbila da se pridruži evropskoj misiji na Grenlandu, a ministar odbrane te zemlje Gvido Krozetootvoreno je ismejao tu inicijativu, dok rastu tenzije između Evrope i SAD zbog namere američkog predsednika Donalda Trampa da zauzme to arktičko ostrvo.
- Grenland. Pitam se zašto. Putovanje? - rekao je danas u Rimu.
- 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica - rekao je Kroseto o evropskoj misiji.
"Ne razumem to"
Ove nedelje neke evropske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za šta je italijanski ministar odbrane rekao da ne razume.
Tramp želi da preuzme Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za bezbednost SAD zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.
Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje.