Slušaj vest

Italijaje odbila da se pridruži evropskoj misiji na Grenlandu, a ministar odbrane te zemlje Gvido Krozetootvoreno je ismejao tu inicijativu, dok rastu tenzije između Evrope i SAD zbog namere američkog predsednika Donalda Trampa da zauzme to arktičko ostrvo.

- Grenland. Pitam se zašto. Putovanje? - rekao je danas u Rimu.

- 15 Francuza, 15 Nemaca - zvuči kao početak vica - rekao je Kroseto o evropskoj misiji.

Danski ministar Lars Reke Rasmunsen na konferenciji za novinare u Vašingtonu Foto: John McDonnell/FRE172064 AP

"Ne razumem to"


Ove nedelje neke evropske zemlje poslale su manji broj vojnog osoblja na Grenland, pokazujući solidarnost s Danskom, za šta je italijanski ministar odbrane rekao da ne razume.

Tramp želi da preuzme Grenland jer kaže da ga smatra ključnim za bezbednost SAD zbog njegovog strateškog položaja i velikih zaliha minerala.

Nije isključio ni upotrebu sile za njegovo zauzimanje.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaTRAMP OPASNO ZAPRETIO NATO SAVEZNICIMA! Evo šta ih čeka ukoliko ne podrže američko preuzimanje Grenlanda
Grenland Donald Tramp
PlanetaSVETSKA ELITA STIŽE U DAVOS! Koliki je Trampov uticaj na ključne geopolitičke i geoekonomske odluke koje se razmatraju?
Zoran Milivojević Grenland.jpg
PlanetaOVO SU ČETIRI SCENARIJA ZA GRENLAND! Prvi Tramp stalno pominje, ali bi poslednji mogao da otkrije PRAVI CILJ AMERIKE koji ima veze sa RUSIJOM (FOTO)
Donald Tramp Grenland
PlanetaŠTA SE DESILO MAKRONU? Pogledajte mu OKO nakon što je skinuo naočare! Vojnicima poručio: "Oprostite, molim vas..." (FOTO)
Emanuel Makron