NOVI DETALJI BRUTALNOG UBISTVA KOJE JE POČINIO AGENT ICE: Izrešetao majku troje dece, usledio HAOS: Ovo je RAZLOG svirepe smrti Nikol Rene Gud!
Novi policijski i medicinski dokumenti otkrivaju da je Rene Nikol Gud (37), majka troje dece, pogođena sa najmanje tri, a moguće i četiri metka nakon što ju je agent Američke službe za imigraciju i carine (ICE) upucao dok je bila u automobilu u Mineapolisu.
Izveštaji hitnih službi i transkripti poziva 911 detaljno opisuju haotične minute nakon pucnjave i stanje u kojem ju je pronašla HMS.
Prema izveštaju gradske vatrogasne službe, 911 je stigao nekoliko minuta nakon prvih poziva i zatekao Gud bez svesti, bez disanja i sa veoma slabim, nepravilnim pulsom. Imala je krv po licu i gornjem delu tela. Kada je izvučena iz automobila, njen puls je bio „nepostojan, nepravilan i jedva opipljiv“.
„Grupa agenata ICE-a je upravo pucala u ženu iz neposredne blizine dok je bila u automobilu.“
Dokumenti navode da je Gud imala dve prostrelne rane na desnoj strani grudnog koša, jednu na levoj podlaktici i moguću prostrelnu ranu na levoj strani glave. Krv joj je izlazila iz levog uha. Hitni radnici su odmah započeli kardiopulmonalnu reanimaciju i nastavili napore da je spasu dok je transportovana u bolnicu, ali su lekari prekinuli reanimaciju oko 10:30 časova.
Pucnjava se dogodila oko 9:38 časova 7. januara, kada su agenti ICE bili na licu mesta sprovodeći aktivnosti sprovođenja federalnih imigracionih zakona u gradu. Nema naznaka da je Gud bila meta planirane operacije ili da su protiv nje preduzete bilo kakve konkretne mere.
Nikol upucana dok je bila u vozilu
Video snimci i iskazi svedoka pokazuju da se više agenata približilo Honda Pajlot SUV-u kojim je Gud upravljala. Dok je sedela na vozačkom sedištu, pokušala je da pomeri vozilo i odveze se. U tom trenutku, agent ICE Džonatan Ros je ispalio više hitaca na nju kroz prozor automobila.
Pozivi hitnim službama su počeli gotovo odmah i trajali su više od sat vremena. Više pozivalaca je reklo dispečerima da su videli agente kako pucaju na ženu dok je bila u svom automobilu.
„Grupa agenata ICE je upravo pucala na ženu, iz neposredne blizine, dok je bila u svom automobilu“, rekao je jedan svedok. „Pucali su jer nije htela da otvori vrata. Sve je snimljeno.“
Još jedan pozivalac je rekao da su agenti pucali na ženu u vozilu i da se automobil sudario sa parkiranim vozilom nakon što su pucnji ispaljeni. Svedoci su takođe rekli da su u blizini bili pravni posmatrači koji su pratili postupke federalnih agenata.
Agent napustio mesto događaja, FBI preuzima istragu
Jedan od poziva 911 stigao je od osobe koja se predstavila kao zaposleni u Ministarstvu za nacionalnu bezbednost. Rekao je dispečeru da su „policajci zarobljeni u vozilu“, da su na licu mesta bili „agitatori“ i da su njihovi ljudi pucali. Nije imao informacije o strelcu, rekavši da pokušavaju da organizuju pomoć.
Prema izveštajima, dok je Gud još uvek bila u automobilu, čovek koji se predstavio kao lekar pokušao je da joj priđe i proveri puls. Snimak pokazuje kako agenti odbijaju i naređuju mu da ode.
Dokumenti pokazuju da je agent koji je pucao napustio mesto događaja oko 10:04 i da je prevezen u saveznu zgradu. U to vreme, lokalnim vlastima još uvek nije bilo jasno ko vodi slučaj i ko je zadužen za istragu.
Svi agenti ICE su napustili područje do 11:20, a FBI je stigao oko deset minuta kasnije i preuzeo istragu.
Sukobljene tvrdnje i protesti
Savezne vlasti kažu da je agent Ros pucao u samoodbrani i da je Gud pokušala da udari ili pregazi agentkinje svojim automobilom. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost potvrdilo je da je agent povređen u incidentu.
Ove optužbe su izazvale snažne reakcije javnosti i višednevne proteste u Mineapolisu i drugim gradovima SAD. Demokratski političari i lokalni zvaničnici pozvali su na povlačenje agenata ICE iz grada, upozoravajući na prekomernu upotrebu sile tokom saveznih imigracionih operacija.
Nedelju dana nakon smrti Rene Gud, drugi federalni agent ubio je muškarca iz Venecuele za kojeg su vlasti navele da je bežao sa saobraćajne kontrole i fizički napao agenta, što je dodatno pojačalo raspravu o upotrebi smrtonosne sile od strane saveznih službi.
(Kurir.rs/Index.hr/M.V.)