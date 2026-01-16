Slušaj vest

Novi policijski i medicinski dokumenti otkrivaju da je Rene Nikol Gud (37), majka troje dece, pogođena sa najmanje tri, a moguće i četiri metka nakon što ju je agent Američke službe za imigraciju i carine (ICE) upucao dok je bila u automobilu u Mineapolisu.

Izveštaji hitnih službi i transkripti poziva 911 detaljno opisuju haotične minute nakon pucnjave i stanje u kojem ju je pronašla HMS.

Prema izveštaju gradske vatrogasne službe, 911 je stigao nekoliko minuta nakon prvih poziva i zatekao Gud bez svesti, bez disanja i sa veoma slabim, nepravilnim pulsom. Imala je krv po licu i gornjem delu tela. Kada je izvučena iz automobila, njen puls je bio „nepostojan, nepravilan i jedva opipljiv“.

„Grupa agenata ICE-a je upravo pucala u ženu iz neposredne blizine dok je bila u automobilu.“

Dokumenti navode da je Gud imala dve prostrelne rane na desnoj strani grudnog koša, jednu na levoj podlaktici i moguću prostrelnu ranu na levoj strani glave. Krv joj je izlazila iz levog uha. Hitni radnici su odmah započeli kardiopulmonalnu reanimaciju i nastavili napore da je spasu dok je transportovana u bolnicu, ali su lekari prekinuli reanimaciju oko 10:30 časova.

Pucnjava se dogodila oko 9:38 časova 7. januara, kada su agenti ICE bili na licu mesta sprovodeći aktivnosti sprovođenja federalnih imigracionih zakona u gradu. Nema naznaka da je Gud bila meta planirane operacije ili da su protiv nje preduzete bilo kakve konkretne mere.

Nikol upucana dok je bila u vozilu

Video snimci i iskazi svedoka pokazuju da se više agenata približilo Honda Pajlot SUV-u kojim je Gud upravljala. Dok je sedela na vozačkom sedištu, pokušala je da pomeri vozilo i odveze se. U tom trenutku, agent ICE Džonatan Ros je ispalio više hitaca na nju kroz prozor automobila.

Pozivi hitnim službama su počeli gotovo odmah i trajali su više od sat vremena. Više pozivalaca je reklo dispečerima da su videli agente kako pucaju na ženu dok je bila u svom automobilu.

„Grupa agenata ICE je upravo pucala na ženu, iz neposredne blizine, dok je bila u svom automobilu“, rekao je jedan svedok. „Pucali su jer nije htela da otvori vrata. Sve je snimljeno.“

Još jedan pozivalac je rekao da su agenti pucali na ženu u vozilu i da se automobil sudario sa parkiranim vozilom nakon što su pucnji ispaljeni. Svedoci su takođe rekli da su u blizini bili pravni posmatrači koji su pratili postupke federalnih agenata.

Agent napustio mesto događaja, FBI preuzima istragu

Jedan od poziva 911 stigao je od osobe koja se predstavila kao zaposleni u Ministarstvu za nacionalnu bezbednost. Rekao je dispečeru da su „policajci zarobljeni u vozilu“, da su na licu mesta bili „agitatori“ i da su njihovi ljudi pucali. Nije imao informacije o strelcu, rekavši da pokušavaju da organizuju pomoć.

Prema izveštajima, dok je Gud još uvek bila u automobilu, čovek koji se predstavio kao lekar pokušao je da joj priđe i proveri puls. Snimak pokazuje kako agenti odbijaju i naređuju mu da ode.

Dokumenti pokazuju da je agent koji je pucao napustio mesto događaja oko 10:04 i da je prevezen u saveznu zgradu. U to vreme, lokalnim vlastima još uvek nije bilo jasno ko vodi slučaj i ko je zadužen za istragu.

Svi agenti ICE su napustili područje do 11:20, a FBI je stigao oko deset minuta kasnije i preuzeo istragu.

Sukobljene tvrdnje i protesti

Savezne vlasti kažu da je agent Ros pucao u samoodbrani i da je Gud pokušala da udari ili pregazi agentkinje svojim automobilom. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost potvrdilo je da je agent povređen u incidentu.

Ove optužbe su izazvale snažne reakcije javnosti i višednevne proteste u Mineapolisu i drugim gradovima SAD. Demokratski političari i lokalni zvaničnici pozvali su na povlačenje agenata ICE iz grada, upozoravajući na prekomernu upotrebu sile tokom saveznih imigracionih operacija.