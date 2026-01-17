Slušaj vest

Alpi su ušli u izuzetno rizičan period, a niz lavina koje su se dogodile u razmaku od svega nekoliko dana više se ne može posmatrati kao puka slučajnost. U Austriji i Švajcarskoj potvrđene su smrtonosne nesreće, među kojima je i tragedija u kojoj je život izgubilo dete od 12 godina, što je dodatno uznemirilo javnost i otvorilo pitanje bezbednosti zimskih sportova u trenutnim vremenskim uslovima.

U samo 48 sati zabeležene su lavine u Tirolu, kantonu Vale i drugim alpskim regionima, sa više poginulih i povređenih. Stručnjaci upozoravaju da se radi o kritičnoj kombinaciji snežnih i meteoroloških faktora koji trenutno čine planine znatno opasnijim nego što izgledaju na prvi pogled.

Zašto su Alpi sada posebno opasni

Prema podacima lavinskih službi, proteklih dana došlo je do naglog smenjivanja snežnih padavina, jakog vetra i niskih temperatura. Na starom, nestabilnom snežnom sloju formirao se novi, rastresit sneg koji se nije vezao za podlogu. Vetar je dodatno stvorio tzv. snežne ploče koje mogu da se pokrenu i pri vrlo malom opterećenju.

U više regiona proglašen je treći stepen lavinske opasnosti (od pet), što znači da lavinu može izazvati i jedan skijaš ili border, naročito na strmim i senovitim padinama, ali i u udolinama gde se sneg nagomilava.

Foto: EPA Wallis Police Handout

Tragedije koje nisu izolovani incidenti

Smrt dvanaestogodišnjeg deteta u jednoj od lavina posebno je potresla javnost, jer pokazuje da rizik ne pogađa samo iskusne skijaše, već i porodice koje borave na zimovanju. U drugim nesrećama stradali su i odrasli skijaši tokom tura van uređenih staza, dok su neki preživeli zahvaljujući brzoj intervenciji spasilačkih službi i helikopterskim ekipama.

Zajednički imenitelj svih incidenata jeste kretanje van obeleženih i kontrolisanih staza, često uz potcenjivanje vremenskih upozorenja i lavinskih biltena.

Da li je bezbedno skijati u Alpima?

Stručnjaci naglašavaju da su uređene ski-staze na Alpima i dalje bezbedne, jer se svakodnevno proveravaju i osiguravaju. Međutim, trenutni uslovi čine svako napuštanje staze potencijalno smrtonosnim. Posebno se upozorava na porodično skijanje sa decom, jer čak i kratak izlazak u dubok sneg može dovesti do opasnih situacija.

Lavinske službe apeluju na skijaše da strogo poštuju zabrane, prate zvanična upozorenja i izbegavaju teren van staza dok se snežni pokrivač ne stabilizuje. Poruka stručnjaka je jasna: Alpi nisu nebezbedni sami po sebi, ali trenutni uslovi jesu. Poslednji događaji, uključujući i smrt deteta, snažno podsećaju da se upozorenja ne smeju ignorisati jer cena može biti previsoka.