VELIKA AKCIJA ŠPANSKE POLICIJE: Raskrinkani tajni planovi za krvave fudbalske obračune! "Pronađen materijal skriven u žbunju"
Španska policija saopštila je danas da je ove sezone sprečila desetine dogovorenih tuča rivalskih fudbalskih navijača i da je uhapsila 162 osobe koje su povezane sa radikalnim navijačkim grupama.
Policija je navela da je sprečila brojne tuče navijača, uključujući dogovoren sukob pristalica Atletiko Madrida i Sevilje, početkom novembra, preneo je BBC.
Policija je pronašla "materijal skriven u žbunju", koji bi bio korišćen za napad na rivalske grupe navijača.
U saopštenju se dodaje da je 14 navijača uhapšeno pre dogovorene tuče između najvatrenijih pristalica gradskih rivala Sevilje i Betisa, uoči utakmice dva kluba.
"Uhapšene su 162 osobe u sklopu 15 operacija širom Španije tokom sezone 2025/2026", navodi se u saopštenju.
Policija je istakla da ima politiku nulte tolerancije za ekstremiste i nasilničko pnašanje.
"Većina pritvorenih je umešana u krivična dela nasilnih tuča, remećenja javnog reda, povreda i pripadnosti kriminalnoj grupi. Pretežni profil pritvorenih odgovara muškarcima između 18 i 40 godina, sa prethodnim dosijeom u krivičnim delima u vezi sa javnim redom i vezama sa radikalnim frakcijama različitih ideologija", navodi se u saopštenju policije.
(Kurir.rs/Beta)