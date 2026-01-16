Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je u svom večernjem obraćanju da obaveštajni podaci pokazuju da se Rusija sprema za nove velike napade na Ukrajinu.

„Neki od današnjih zadataka usmereni su na protivvazdušnu odbranu. Trenutno, obaveštajni podaci ukazuju da se Rusi spremaju za nove masovne napade.Otvoreno razgovaramo sa našim partnerima o protivvazdušnim raketama i sistemima koji su nam hitno potrebni.Zalihe su nedovoljne. Trudimo se da ubrzamo proces i važno je da nas naši partneri čuju“, primetio je Zelenski.



Dodao je da ukrajinsko Ministarstvo odbrane ulaže velike napore i pozvao građane da obrate pažnju na upozorenja o vazdušnim napadima.

Zelenski je ranije upozorio na mogući veliki ruski napad 8. januara.

Napad Orešnikom na Lavov

U noći između 8. i 9. januara, ruske snage su ispalile balističku raketu na područje Orešnik u Lavovskoj oblasti, čije je ostatke kasnije pronašla Služba bezbednosti Ukrajine.

Napad na Kijev 8. januara

Rusi su takođe napali Kijev i Kijevsku oblast, a glavne mete su bile stambene zgrade, kao i kritična i transportna infrastruktura.

Volodimir Zelenski oglasio se na društvenoj mreži X nakon masovnog ruskog napada na Kijev. On je poručio da je napad bio usmeren protiv civilnog stanovništva i energetske infrastrukture, u trenutku snažnog hladnog talasa.

U Kijevu i regionu, posledice masovnog ruskog napada se i dalje otklanjaju. Sve neophodne službe su angažovane“, naveo je Zelenski, dodajući da je „samo dvadeset stambenih zgrada oštećeno“, dok se operacije oporavka nastavljaju i u Lavovskoj oblasti i drugim delovima zemlje.

Govoreći o žrtvama, ukrajinski predsednik je potvrdio da su u Kijevu poginule četiri osobe. „Nažalost, za sada je poznato da su četiri osobe poginule samo u glavnom gradu. Među njima je i član ekipe hitne pomoći“, napisao je Zelenski i uputio saučešće porodicama stradalih. Kako je naveo, „desetine ljudi je povređeno“.

"Potrebna je jasna reakcija sveta. Pre svega Sjedinjenih Država, čijim signalima Rusija zaista obraća pažnju" poručio je Zelenski.

"Rusija mora da primi signale da je njena obaveza da se fokusira na diplomatiju i da mora da oseti posledice svaki put kada se ponovo fokusira na ubistva i uništavanje infrastrukture. Današnji napad takođe služi kao veoma glasan podsetnik svim našim partnerima da je podrška ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani trajni prioritet" napisao je Zelenski.