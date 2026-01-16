KO JE LEPA JULIJA TIMOŠENKO, BIVŠA PREMIJERKA UKRAJINE? Sud joj izrekao OGROMNU kauciju i niz preventivnih mera, zavapila: "Nemojte, neću se ni koraka udaljiti"
Visoki antikorupcijski sud Ukrajine (VASK) naložio je poslanici Juliji Timošenko da plati kauciju od 33 miliona grivni (760.000 dolara) u slučaju navodne kupovine glasova, uz niz proceduralnih obaveza. Tužilaštvo je tražilo kauciju od 50 miliona grivni, uređaj za praćenje i zabranu kontakta sa svedocima.
Advokat Nikola Titarenko zatražio je da se uzmu u obzir planirana putovanja u inostranstvo:
„Molim sud da uz materijale slučaja priloži dokumenta koja potvrđuju potrebu da Timošenkova prisustvuje događajima planiranim u Sjedinjenim Državama, kao i u drugim međunarodnim institucijama. Događaji su planirani za januar i februar“.
Preventivne mere
Sud je potvrdio većinu ograničenja: Timošenko mora da se po potrebi javlja NABU-u, ostane u Kijevskoj oblasti, prijavi promene prebivališta ili posla, preda pasoš i izbegava kontakt sa određenim poslanicima.
Na ročištu je zatražila da joj se ne izriče preventivna mera:
„Neću se ni koraka udaljiti od svoje zemlje“, rekla je.
„Molim vas, prvo, da shvatite da ovde nema zločina. Drugo, nemojte birati preventivnu meru, ili u ekstremnim slučajevima, dajte mi priliku pod ličnim obavezama – nikada ih neću prekršiti.“
Na pitanje o stupanju obaveza na snagu, njen advokat je rekao: „ni za danas, ni za sutra.“
Timošenko je ponovila da „nije počinjen nikakav zločin“ i da su dokazi montirani, optužujući poslanika Igora Kopitina da ju je lažno inkriminisao:
„I koliko se ja sećam, u tom razgovoru nema ni reči o finansijama“, rekla je. „Kopitin me je zamolio za sastanak... mnogo puta je nudio saradnju.“
NABU i Specijalizovano tužilaštvo su 13. januara saopštili da je lider jedne parlamentarne frakcije osumnjičen za podmićivanje poslanika; mediji su slučaj povezali sa Timošenko. Ona negira optužbe i tvrdi da je reč o političkom progonu.
Ko je Julija Timošenko?
Rođena 1960. godine, Timošenko je iskusna ukrajinska političarka i jedna od ključnih figura Narandžaste revolucije 2004. godine. Postala je prva žena premijer Ukrajine 2005. godine, a tu funkciju je ponovo obavljala od 2007. do 2010.
Već decenijama je centralna figura ukrajinske politike, liderka stranke Batkivščina i višestruka kandidatkinja na predsedničkim izborima, uključujući izbore 2019. godine, na kojima se takmičila protiv predsednika Volodimira Zelenskog i bivšeg predsednika Petra Porošenka.
Godine 2011. Timošenko je uhapšena i osuđena na sedam godina zatvora zbog sporazuma o prirodnom gasu iz 2009. godine koji je kao premijerka potpisala sa ruskim Gazpromom.
Suđenje je bilo široko smatrano politički motivisanim, a oslobođena je 2014. godine nakon svrgavanja predsednika Viktora Janukoviča.
