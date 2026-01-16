Slušaj vest

Sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, Adam Kadirov, navodno je u teškom zdravstvenom stanju nakon saobraćajne nesreće koja se dogodila u Groznom, glavnom gradu Čečenije, kako prenose tamošnji mediji.

Prema navodima dva izvora koji su govorili za Servis za Severni Kavkaz Radija Slobodna Evropa/Radio Sloboda (RFE/RL), nesreća se dogodila 16. januara, a osamnaestogodišnji Adam Kadirov je nakon toga prebačen na intenzivnu negu u Republičku bolnicu u Groznom, najveću zdravstvenu ustanovu u toj republici. Izvori tvrde da je bez svesti i da su putevi u blizini bolnice zatvoreni.

„Prema dostupnim informacijama, nalazi se na intenzivnoj nezi i nije pri svesti. Međutim, nemamo pouzdane podatke o njegovom tačnom stanju“, rekao je jedan od izvora iz Groznog, dodajući da je obezbeđenje blokiralo prilaze bolnici jer je tamo dovezen sin čečenskog lidera.

Detalji saobraćajne nesreće

Slične informacije RFE/RL je dobio i od predstavnika čečenske dijaspore. O incidentu je izvestio i lokalni opozicioni pokret NIYSO, koji je naveo da se kolona vozila u kojoj se nalazio Adam Kadirov kretala velikom brzinom kada je naišla na neočekivanu prepreku.

„Vozila su se kretala jedno za drugim velikom brzinom, a potom su počela da se sudaraju, zbog čega je, prema našim saznanjima, povređeno više osoba“, saopštio je NIYSO na Telegramu, ističući da je posebna pažnja javnosti usmerena upravo na Adama Kadirova.

Predstavnik tog pokreta rekao je za RFE/RL da su informacije prikupljene iz više izvora, ali je naglasio da zasad nije moguće sa sigurnošću potvrditi zdravstveno stanje sina čečenskog lidera.

Adam Kadirov, jedno od brojne dece Ramzana Kadirova, bliskog saveznika ruskog predsednika Vladimira Putina, poslednjih godina privlači veliku pažnju javnosti.

Njegova medijska istaknutost uglavnom je rezultat izveštavanja državnih medija u Čečeniji, koji su ga predstavljali kao hrabrog mladića angažovanog u ruskom ratu protiv Ukrajine, kao i uspešnog učesnika sportskih i vojnih takmičenja.

Posebnu kontroverzu izazvao je snimak koji se pojavio na internetu, a na kojem se vidi kako Adam Kadirov, tada petnaestogodišnjak, fizički napada Nikitu Žuravelja, ruskog političkog zatvorenika optuženog za spaljivanje Kurana.

Nakon tog incidenta, Adam Kadirov je dobio brojne nagrade i priznanja, među kojima i titulu Heroja Republike Čečenije – najviše odlikovanje u tom regionu – kao i dodatna priznanja iz više ruskih oblasti.