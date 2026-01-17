Slušaj vest

Kijev se suočava sa najtežom energetskom i grejnom krizom od početka ruske potpune invazije, u uslovima za koje stručnjaci kažu da nemaju presedan nigde u svetu, izjavio je direktor Ukrajinskog energetskog istraživačkog centra.

Oleksandr Harčenko rekao je da se prestonica suočava sa opasnom kombinacijom faktora: velikim centralizovanim sistemom grejanja, temperaturama ispod nule i masovnim razaranjem energetskih objekata usled ruskih napada.

„Nikada nije postojala teža energetska situacija u Kijevu“, rekao je Harčenko u intervjuu za medij Bihus. On je naveo da su napadi na energetska postrojenjapri temperaturama od minus 15 stepeni Celzijusa u gradu koji zavisi od centralnog grejanja bez presedana na globalnom nivou.

Ukrajinci se sa zimom i nestancima struje snalaze improvizacijom: kuvaju na privremenim šporetima, plinskim bocama i kamp-gorionicima, greju vodu na svećama i malim pećima, a u dvorištima i ulazima zgrada zajednički spremaju tople obroke. Lonci sa supom i čajnicima postali su deo svakodnevice u gradovima bez grejanja, kao simbol upornosti i solidarnosti ljudi koji u ratnim uslovima pokušavaju da prežive najhladnije dane.

Napadi na infrastrukturu i rizik od humanitarne katastrofe

Tokom poslednjih nedelja, ruski raketni i dron-napadi gurnuli su delove Ukrajine ka, kako zvaničnici upozoravaju, nadolazećoj humanitarnoj krizi, zbog učestalih udara na energetsku infrastrukturu.

U utorak rano ujutru, masovni napad ruskih dronova na Krivi Rog ostavio je bez grejanja više od 700 stambenih zgrada, dok su se temperature spustile na minus 7 stepeni Celzijusa.

Kijev je za dlaku izbegao kritični kolaps nakon što su nestanci struje privremeno ostavili između 60 i 70 odsto grada bez grejanja.

„Inženjeri su fizički spasli prestonicu“

Harčenko je rekao da su radnici komunalnih službi uspeli da spreče scenario koji bi Kijev mogao učiniti nenastanjivim na duži period, istakavši da su gradski inženjeri grejanja „fizički spasili prestonicu“ zahvaljujući pripremama i tehničkom znanju.

On je upozorio da bi, u slučaju potpunog kolapsa centralnog sistema grejanja, stanovnici ne bi mogli da žive u stambenim zgradama čak ni pri temperaturama iznad nule.

Zelenski proglašava vanredno stanje u energetici

Kasno u sredu, predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će Ukrajina uvesti vanredno stanje u energetskom sektoru, navodeći posledice nedavnih ruskih napada na elektroenergetski i grejni sistem.

Zelenski je izneo tri prioritetne mere za rešavanje, kako je rekao, „teških“ posledica udara i pogoršanih vremenskih uslova.

Vanredni štab, deregulacija i pomoć saveznika

Prvo, biće formiran poseban štab u Kijevu koji će 24 časa dnevno koordinisati odgovor na energetsku krizu. Nadzor će preuzeti Denis Šmihal, koji je u sredu tesno izglasan za ministra energetike i prvog potpredsednika vlade, nakon što je parlament (Verhovna rada) dan ranije odbio njegovo prvo imenovanje.

Njegov prethodnik podneo je ostavku nakon što je bio umešan u veliku korupcionašku aferu u energetskom sektoru koja je potresla Zelenskijevu vladu krajem prošle godine.

Drugo, vlada će nastojati da smanji birokratiju i pronađe dugoročna rešenja za krizu.

„Državni zvaničnici će maksimalno intenzivirati rad sa partnerima kako bi obezbedili neophodnu opremu i dodatnu podršku“, rekao je Zelenski. „Kabinet ministara će obezbediti maksimalnu deregulaciju svih procesa za priključenje rezervne energetske opreme na mreže tokom trajanja ovakve situacije.“