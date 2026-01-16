Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp danas je učinio nešto neuobičajeno - zahvalio se vladi Irana što nije sprovela planirana pogubljenja više stotina političkih zatvorenika.

"Iran je otkazao vešanje više od 800 ljudi", rekao je Tramp novinarima dok je odlazio iz Bele kuće za Floridu, gde bi na svom imanju trebalo da provede vikend. "Veoma poštujem činjenicu da su oni to otkazali", dodao je.

I na svojoj društvenoj mreži "Truth social" republikanski predsednik SAD je tvrdio da je više od 800 ljudi trebalo da bude pogubljeno, ali da se to neće desiti.

1/7 Vidi galeriju Demonstracije u Iranu. Pale se i cepaju zastave Islamske Republike Iran, a uzvikuju parole podrške šahu Rezi Pahlaviju na ulicama iranskih gradova. Demonstranti nose i njegove fotografije u znak podrške. Foto: HOGP/Iran state TV, UGC/UGC

Tramp je danima pretio Iranu vojnom intervencijom ako ona krene u masovna pogubljenja učesnika protesta koji su se raširili po celoj zemlji.

Broj ubijenih na protestima i dalje raste, kažu iranski aktivisti.

Međutim, čini se da Tramp ukazuje na to da mogućnost američke vojne intervencije opada otkako je Iran odlučio da ne sprovede pogubljenja zatvorenika.

Kada je prošli put na sopstvenoj društvenoj mreži pisao o Iranu, Tramp je tvrdio da "pomoć stiže".

Upitan danas da li je to i dalje slučaj, odgovorio je: "Pa, videćemo".

Potom je upitan ko ga je ubedio da ne krene u intervenciju. Odgovorio je sa: "Niko me nije ubedio. Ubedio sam samog sebe." "Juče je bilo zakazano preko 800 vešanja. Nikog obesili nisu. Otkazali su ta vešanja. To je imalo veliki uticaj", dodao je Tramp.