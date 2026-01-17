Slušaj vest

Donald Tramp je upozorio da bi se SAD mogle povući iz NATO-a ako američki saveznici ne pristanu na akviziciju Grenlanda.

- Hoćete li se povući iz NATO-a ako vam to ne pomogne da steknete Grenland - pitao je novinar predsednika ispred Bele kuće u petak, na šta je Tramp upozorio: "Videćemo. NATO se bavi nama oko Grenlanda, Grenland nam je veoma potreban za nacionalnu bezbednost. Ako ga nemamo, imaćemo veoma veliku rupu u pogledu nacionalne bezbednosti, posebno u pogledu Zlatne kupole."

Zlatna kupola je predloženi višeslojni sistem protivraketne odbrane za koji predsednik kaže da se oslanja na preuzimanje kontrole nad arktičkom teritorijom Danske.

Tramp je ranije pretio da će uvesti tarife "zemljama koje se ne slažu sa Grenlandom" dok je eskalirao svoju kampanju pritiska.

Velika Britanija, Finska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška i Švedska juče su najavile raspoređivanje malog broja vojnika na Grenland kao odgovor na Trampovu ratobornu retoriku. Dvostranačka delegacija Kongresa stigla je u petak na razgovore u Kopenhagen, sa ciljem da se učvrsti podrška američkom savezniku u NATO-u.

Foto: Shutterstock/AustralianCamera, Shutterstock/Rawpixel.com, Shutterstock/jirawat phueksriphan, Shutterstock/OnlyFlags

Jedanaest kongresmena i kongresmenki trebalo je da razgovara sa danskom premijerkom Mete Frederiksen i njenim grenlandskim kolegom Jensom-Frederikom Nilsenom.

- Pokazujemo dvostranačku solidarnost sa narodom ove zemlje i sa Grenlandom. Oni su naši prijatelji i saveznici decenijama. Želimo da znaju da to veoma cenimo. A izjave koje daje predsednik ne odražavaju ono što američki narod oseća - rekao je novinarima demokratski senator Dik Darbin.

Poseta delegacije usledila je nakon sastanka u Vašingtonu u sredu na kojem su danski predstavnici rekli da se "fundamentalno ne slažu" sa Trampom oko Grenlanda.