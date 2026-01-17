RUSIJA I UKRAJINA DOGOVORILE PREKID VATRE! Obustavljaju se sukobi, uvode "lokalizovano primirje" zbog popravki nuklearne elektrane Zaporožje!
Privremeno rusko-ukrajinsko primirje dogovoreno je kako bi se omogućile popravke u nuklearnoj elektrani Zaporožje.
Rusija i Ukrajina su u petak postigle dogovor o lokalizovanom prekidu vatre kako bi se izvršile popravke na poslednjem preostalom rezervnom dalekovodu za snabdevanje električne energije u toj nuklearnoj elektrani, saopštila je u petak Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA).
Oštećenje dalekovoda i početak radova
Radovi na dalekovodu, koji je oštećen i isključen kao posledica vojnih aktivnosti 2. januara, trebalo bi da počnu "u narednim danima", navodi se u saopštenju nuklearnog nadzornog tela Ujedinjenih nacija.
- Ovo privremeno primirje, četvrto koje smo ispregovarali, pokazuje nezamenljivu ulogu koju nastavljamo da imamo - izjavio je generalni direktor IAEA Rafael Grosi.
Bezbednosna situacija oko elektrane
Međunarodna agencija za atomsku energiju, sa sedištem u Beču, saopštila je da je njen tim na terenu čuo "veliki broj eksplozija, uključujući i neke u neposrednoj blizini lokacije".
- Tim je prijavio višestruke uzbune za vazdušnu opasnost svakog dana tokom protekle nedelje i obavešten je da je vojni leteći objekat primećen na oko 10 kilometara od lokacije - dodaje se u saopštenju.
Najveća nuklearna elektrana u Evropi
Nuklearna elektrana Zaporožje najveća je u Evropi i pod ruskom je kontrolom od marta 2022. godine. Smeštena je na reci Dnjepar, a svih šest reaktora isključeno je od trenutka okupacije.
Iako su reaktori ugašeni, postrojenje i dalje zahteva električnu energiju kako bi se održavali sistemi za hlađenje i bezbednost.
Uzajamne optužbe Moskve i Kijeva
Moskva i Kijev su u više navrata međusobno optuživali jedni druge da napadima na lokaciju dovode u opasnost mogućnost nuklearne katastrofe.