Slušaj vest

Sirijski predsednik Ahmed al Šara izdao je uredbu kojom dodeljuje prava sirijskim Kurdima, formalno priznaje njihov jezik i vraća im državljanstvo, izvestila je u petak državna novinska agencija SANA.

Šarina uredba usledila je nakon žestokih sukoba koji su prošle nedelje izbili u severnom gradu Alepu, u kojima je, prema sirijskom ministarstvu zdravlja, poginulo najmanje 23 ljudi, a više od 150.000 ljudi bilo je prisiljeno na beg iz dva kurdska dela grada.

Sukobi su se završili nakon povlačenja kurdskih boraca.

1/5 Vidi galeriju Ahmed al Šara, predsednik Sirije i bivši vođa džihadista HTS i Al Kaide u Idlibu. Društvo mu prave Donald Tramp i Mohamed bin Salman. Foto: HOGP/SANA, Shutterstock

Nasilje u Alepu produbilo je jednu od glavnih linija razdora u Siriji, gde se obećanje Al Šare da će ujediniti zemlju pod jednim vođstvom nakon 14 godina rata suočilo s otporom kurdskih snaga koje su oprezne prema njegovoj vladi predvođenoj islamistima.

Uredba prvi put daje sirijskim Kurdima prava, uključujući priznavanje kurdskog identiteta kao dela sirijskog nacionalnog tkiva. Kurdski jezik se proglašava nacionalnim jezikom uz arapski i dopušta školama da ga podučavaju.

1/6 Vidi galeriju Radnička partija Kurdistana Foto: METIN YOKSU/EPA

Takođe se ukidaju mere koje datiraju iz popisa stanovništva iz 1962. u pokrajini Hasakazbog kojih su mnogi Kurdi izgubili sirijsko državljanstvo, a državljanstvo se dodeljuje svim pogođenim stanovnicima, uključujući i one koji su prethodno registrovani kao apatridi.

Uredba proglašava Novruz, prolećni i novogodišnji festival, nacionalnim praznikom. Zabranjuje etničku ili jezičku diskriminaciju, zahteva od državnih institucija da usvoje uključive nacionalne poruke i propisuje kazne za podsticanje na etničke sukobe.

1/9 Vidi galeriju Sirija Foto: Printscreen, AP Hussein Malla, Shutterstock, EPA Bilal Al Hammoud