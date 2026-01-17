Slušaj vest

Sirijska vojska saopštila je u subotu da su njene snage počele da ulaze u područje istočno od grada Alepa, nakon što su se kurdske snage saglasile da se povuku iz tog regiona posle nedavnih sukoba.

Ulazak u oblast zapadnog Eufrata

U saopštenju koje je prenela državna televizija navodi se da su vladine snage "počele da ulaze u oblast zapadnog Eufrata, počevši od grada Deir Hafera", nakon što su se kurdske snage u subotu ujutru saglasile da se povuku.

Napredovanje vojske i upozorenje civilima

Dopisnik AFP-a video je kako vojne snage napreduju ka tom području, uključujući i tenkove. U saopštenju emitovanom na državnoj televiziji, vojska je pozvala civile "da ne ulaze u zonu operacija" dok ona ne bude obezbeđena i "očišćena od svih mina i ostataka rata".

Sukobi sa kurdskim snagama i zahtevi za povlačenje

Nakon što je prošle nedelje, posle smrtonosnih sukoba, potisnula kurdske snage iz grada Alepa, sirijska vojska je rasporedila pojačanja u blizini Deir Hafera i pozvala Sirijske demokratske snage (SDF) da evakuišu područje između tog grada i reke Eufrat, oko 30 kilometara istočno.

Najava povlačenja SDF-a

U petak je kurdski lider Mazlum Abdi saopštio da će njegove kurdske Sirijske demokratske snage (SDF), koje uživaju podršku SAD, u subotu ujutru započeti povlačenje u područja istočno od Eufrata, na osnovu "poziva prijateljskih zemalja i posrednika".

Ministarstvo odbrane pozdravilo je Abdijevu najavu, navodeći da će se vojne jedinice rasporediti u tim oblastima nakon povlačenja SDF-a. Sirijska vojska je prethodnih dana pozvala civile da napuste područje Deir Hafera, a prema navodima sirijskih vlasti, najmanje 4.000 ljudi je već otišlo.

Dekret o priznanju kurdskog jezika

U petak je sirijski predsednik Ahmed al Šara izdao dekret kojim se kurdski proglašava "nacionalnim jezikom", što se tumači kao gest dobre volje prema toj manjini nakon nedavnog nasilja.

Širi politički kontekst

Vlada Sirije nastoji da proširi svoju vlast na celu zemlju nakon svrgavanja dugogodišnjeg lidera Bašara al Asada krajem 2024. godine. Napredak u sprovođenju martovskog sporazuma o integraciji autonomne kurdske administracije na severu u državni sistem je zaustavljen

.

Prvo formalno priznanje kurdskih prava

Ipak, najava predsednika Šare predstavlja prvo formalno priznanje nacionalnih prava Kurda od sticanja nezavisnosti Sirije 1946. godine. U dekretu se navodi da su Kurdi "suštinski i neodvojivi deo" Sirije, u kojoj su decenijama trpeli marginalizaciju i represiju pod prethodnim vlastima.

