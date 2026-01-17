Slušaj vest

Adam Kadirov, sin čečenskog lidera Ramzana Kadirova, hospitalizovan je nakon saobraćajne nesreće u Groznom, javio je Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda 16. januara.

Osamnaestogodišnji sin čečenskog lidera od novembra 2023. godine obavlja funkciju šefa službe obezbeđenja Ramzana Kadirova.

Nesreća tokom kretanja kolone vozila

Opozicioni Telegram kanal Niyso izvestio je da je saobraćaj u čečenskoj prestonici bio ograničen nakon nesreće u kojoj je učestvovala kolona vozila povezana sa Kadirovom. Prema navodima Niysa, kolona se kretala velikom brzinom kada je naišla na prepreku, što je dovelo do masovne saobraćajne nesreće i većeg broja povređenih.

Prebacivanje u Moskvu na lečenje

Kako prenosi RBC Ukrajina, pozivajući se na kanale za praćenje letova i ruske medije, vazdušna ambulanta sa povređenim Adamom Kadirovim sletela je u Moskvu u 01:10 sati po moskovskom vremenu.

Neimenovani izvor rekao je za Radio Slobodna Evropa/Radio Sloboda da će Kadirov biti lečen u ruskoj prestonici.

Ubrzo nakon toga, iz Groznog je ka Moskvi poleteo još jedan avion - isti onaj kojim je Ramzan Kadirov poslednjih godina često putovao u Ujedinjene Arapske Emirate, navodi RBC Ukrajina.

Čečenijaje republika sa većinskim muslimanskim stanovništvom na severnom Kavkazu u Rusiji, kojom vlada Ramzan Kadirov, blizak saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina.

Vest dolazi u trenutku kada kruže glasine o pogoršanju zdravstvenog stanja Ramzana Kadirova, koji je, prema izveštajima, bio hospitalizovan u Moskvi u decembru.

Izvor ukrajinske vojnoobaveštajne službe ranije u januaru je saopštio da su Ramzanu Kadirovu otkazali bubrezi i da su u toku razgovori o njegovom mogućem nasledniku.

Mogući naslednici

Među potencijalnim kandidatima navode se Magomed Daudov, premijer Čečenije, Apti Alaudinov, komandant snaga Ahmat, kao i Kadirovljev najstariji sin Ahmat Kadirov.

Ahmat, dvadesetogodišnji sin Ramzana Kadirova, obavlja funkciju zamenika premijera Čečenije.