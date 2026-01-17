tramp je uporan, želi ostrvo po svaku cenu!

Za samo nekoliko nedelja Grenlandse od periferne vesti pretvorio u jednu od najvažnijih tema u svetskim medijima. "Najzaslužniji" za to je američki predsednik Donald Tramp.

Klimatske promene, nove pomorske rute, pristup kritičnim sirovinama i sigurnosna arhitektura NATO-a učinili su ovo veliko ostrvo prostorom na kojem su se preklapali interesi velikih sila, regionalnih aktera i lokalnog stanovništva.

Međutim, Trampova želja da ga prisvoji pretvorila je Grenland u kriznu tačku koja može dovesti do raspada transatlantskog saveza.

Trampu pritom nije jasno zašto Danskauopšte polaže ikakva prava na Grenland.

- Činjenica da su tamo pristali brodom pre 500 godina ne znači da poseduju tu zemlju - rekao je.

Danski pravni legitimitet



Danski suverenitet nad Grenlandom nije rezultat klasične kolonijalne dominacije, već dugog kontinuiteta diplomatskih i pravnih odluka.

Grenland je kroz istoriju bio deo dansko-norveške krune, a nakon 1814. godine Danska je zadržala kontrolu nad ostrvom, uprkos gubitku Norveške. Suverenitet Danske dodatno je potvrđen 1933. godine, kada je Stalni sud u Hagu odbio norveške zahteve za istočnim Grenlandom.

Danas je Grenland sastavni deo Kraljevine Danske, ali uživa široku autonomiju, uključujući sopstveni parlament, službeni jezik i kontrolu nad prirodnim resursima.

Stanovnici ostrva su na referendumima odlučili da zadrže vezu s Danskom, uz jaču autonomiju, umesto potpune nezavisnosti. Ovaj odnos predstavlja geopolitički kompromis: Danska pruža bezbednost i međunarodni status, dok Grenland osigurava Danskoj arktički uticaj i pristup globalnim forumima.

Ukratko, Danska upravlja Grenlandom jer je to pravno, politički i istorijski utemeljeno, dok stanovnici ostrva zadržavaju značajnu autonomiju i pravo na buduću samostalnost.

- Pravni legitimitet Danske danas je veoma čvrst, što je retkost u arktičkom prostoru - naglašava Pal Zigurd Hilde s norveškog instituta za odbranu.

- Upravo zato Grenland već vekovima nije bio zona spora.

Evropi je strateški oslonac



Grenland Danskoj predstavlja ključnu geostratešku polugu. Bez njega, Kopenhagenbi imao ograničen uticaj van evropskog kontinenta. S Grenlandom, Danska učestvuje u Arktičkom savetu, u NATO bezbednosnim planovima i u globalnim raspravama o klimatskim promenama.

- Grenland Danskoj daje ono što male države retko imaju - stratešku dubinu - kaže Majkl O'Konor, bivši savetnik NATO-a za Arktik.

- Zbog njega Danska nije samo korisnik bezbednosti, već i njen proizvođač.

Analitičari ističu da se godišnja subvencija Grenlandu, od oko 500 miliona evra, u Kopenhagenu sve više posmatra kao cena geopolitičke relevantnosti, a ne socijalni teret.

Za Evropsku uniju Grenland je postao strateški oslonac energetske i industrijske sigurnosti.

Posebno se ističe potencijal retkih metala potrebnih za zelenu tranziciju. Godine 2021. Evropski savet potvrdilo je da Grenland nije deo državnog područja EU i ne pripada jedinstvenom tržištu te ga, za razliku od nekih najudaljenijih regija EU, ne obvezuje pravna tekovina EU, ali ima pravo na finansijski okvir kojim se ojačava strateško partnerstvo.

- Bez pristupa arktičkim resursima, evropska industrijska politika ostaje ranjiva - upozorava Izabela Furnije, profesorka sa Univerziteta u Lilu.

- Grenland je jedna od retkih realnih alternativa kineskoj dominaciji u sektoru kritičnih sirovina.

Klimatska predstraža



Uz resurse, Grenland ima i ključnu ulogu u klimatskom nadzoru.

- Led koji se topi na Grenlandu diktira tempo klimatskih promena u Evropi - dodaje Furnije.

- U tom smislu, Grenland je evropska klimatska predstraža.

Za stanovnike Grenlanda geostrateška važnost ostrva istovremeno je prilika i izazov. Danska pruža socijalnu bezbednost, ali rastuća međunarodna pažnja otvara pitanje dugoročne političke samostalnosti.

- Grenlanđani sve više shvataju da nisu samo mala zajednica na rubu sveta, nego akteri u globalnoj igri - smatra Ane Bak, danska analitičarka za arktičku politiku.

- Pitanje nije hoće li Grenland biti važan, nego ko će imati najveći uticaj na njegove odluke.

Dok se u manjim zajednicama i dalje živi u skladu s tradicionalnim obrascima, glavni grad Nuk se ubrzano pretvara u moderni arktički grad. Digitalna infrastruktura, nova luka i međunarodni projekti simbol su promene.

- Grenland je danas laboratorija buduće geopolitike - zaključuje Bak.

- Tamo se istovremeno testiraju klimatske, bezbednosne i resursne politike velikih sila.

- Ko kontroliše Grenland, kontroliše severni prilaz Atlantiku i vazdušni koridor između Severne Amerike i Evrope - kaže Erik Lund, analitičar za bezbednosnu politiku sa Univerziteta u Oslu.

- U vojno-strateškom smislu, to je prirodni nosač radara i protivraketne odbrane.

Američki protektorat?



Iz američke perspektive, Grenland je nezamenjiva strateška tačka u odbrani severnog Atlantika i kontinentalnih Sjedinjenih Država. Njegov položaj između Severne Amerike i Evrope čini ga prirodnim mostom, ali i tampon-zonom u slučaju sukoba s Rusijom.

- Grenland je centralna tačka - GIUK praznine - prostora između Grenlanda, Islanda i Ujedinjenog Kraljevstva - koji je presudan za kontrolu pomorskog i vazdušnog saobraćaja - objašnjava Džejms Holovej, bivši analitičar američkog Ministarstva odbrane.

- Bez Grenlanda, američka protivraketna i radarska odbrana na severu bila bi ozbiljno oslabljena.

Za grenlandsko društvo, eventualno američko preuzimanje nosi i prilike i rizike. S jedne strane, donelo bi velika ulaganja u infrastrukturu, radna mesta i bezbednost, potencijalno ubrzavajući put prema ekonomskoj samoodrživosti. S druge strane, postavlja se pitanje ko bi dugoročno donosio ključne odluke.

- Grenlanđani žele nezavisnost, a ne da zamene jednu metropolu drugom - kaže Bak.

- Američki protektorat mogao bi da bude privremeno rešenje, ali i trajna zamka.