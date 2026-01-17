Slušaj vest

Poseta Marka Karnija, kanadskog premijera, Kini, prva na tom nivou posle gotovo jedne decenije, dolazi u trenutku kada su međunarodni odnosi opterećeni neizvesnošću, a globalna politička scena obeležena promenama koje zahtevaju strpljenje, razumevanje i dugoročnu viziju. U takvim okolnostima, susreti održani u Pekingu šalju poruku da dijalog i partnerstvo ostaju ključni instrumenti za očuvanje stabilnosti i zajedničkog razvoja.

Tokom razgovora sa kineskim zvaničnicima razmatrana su pitanja unapređenja saradnje u oblastima ekonomije, trgovine, energetike, bezbednosti hrane i inovacija. Obe strane istakle su da, iako se suočavaju sa složenim globalnim izazovima, postoji širok prostor za produbljivanje praktične saradnje i stvaranje odnosa koji se ne zasnivaju na kratkoročnim interesima, već na dugoročnom poverenju. Kina je, pritom, ponovila da veliku pažnju pridaje razvoju partnerskih odnosa zasnovanih na međusobnom uvažavanju i razumevanju, naročito u vremenu kada su međunarodni tokovi sve složeniji i podložni naglim promenama.

U kineskoj tradiciji postoji izreka da „mirna voda nosi brod dalje od oluje“. Upravo se tom slikom može opisati pristup koji je dominirao tokom ove posete — smiren, pragmatičan i usmeren ka pronalaženju zajedničkih tačaka. Umesto velikih reči, akcenat je stavljen na konkretne mogućnosti saradnje i na potrebu da se, uprkos razlikama, očuva otvoren kanal komunikacije.

Za Kanadu, zemlju Severne Amerike čiji su politički i ekonomski odnosi decenijama snažno vezani za njenog južnog suseda, aktuelni međunarodni kontekst nosi dodatne izazove. Oštrija retorika i nepredvidivi stavovi koji su se u prethodnom periodu mogli čuti iz Vašingtona, uključujući kritičke izjave tadašnjeg predsednika Donalda Trampa o trgovinskim odnosima sa Kanadom, pojačali su potrebu Otave da traži stabilnije i raznovrsnije spoljnopolitičke oslonce. U tom svetlu, jačanje dijaloga sa Kinom dobija dodatnu težinu.

Poseta kanadskog premijera Pekingu, i njegovi razgovori sa predsednikom Si Đinpingom, premijerom Li Ćijiangom, kao i predsednikom Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Leđijem, može se posmatrati i kao deo šireg nastojanja da se u svetu punom promena izgrade mostovi, a ne zidovi. Kako kaže još jedna kineska izreka, „dug put počinje prvim korakom“. Upravo taj prvi korak, načinjen kroz otvorene razgovore i uzajamno poštovanje, može postati temelj za stabilnije odnose i saradnju koja će doprineti ne samo bilateralnim interesima, već i širem međunarodnom miru i razumevanju.