Širom Danske i Grenlanda danas je zakazano održavanje niza demonstracija protiv američkog predsednika Donalda Trampa i njegovih planova za kontrolu Grenlanda.

Cilj subotnjih protesta, koji će se odvijati dok se američka delegacija dvostranačkih poslanika sastaje sa danskim i grenlandskim zvaničnicima u Kopenhagenu , „jeste da se pošalje jasna i jedinstvena poruka poštovanja prema grenlandskoj demokratiji i osnovnim ljudskim pravima“, objavila je Uagut , organizacija Grenlanđana u Danskoj, na svojoj veb stranici.

Džef Lendri , Trampov specijalni izaslanik za Grenland, rekao je u petak da bi dogovor o preuzimanju ostrva Vašingtonom „trebalo i biće postignut“ tokom ove posete i da predsednik „ozbiljan“ u vezi sa sticanjem uglavnom autonomne teritorije, koja je deo danskog kraljevstva.

„U ovim vremenima je važno da pokažemo jedinstven front i široko sarađujemo. Zahtevamo poštovanje prava Grenlanda na samoopredeljenje i poštovanje naroda Grenlanda. Ovo nije samo borba za Grenland, već i za ostatak sveta“, rekao je Pol Johanesen iz građanske inicijative „Ruke dalje od Kalaalit Nunata“.

Tramp je u petak zapretio da će uvesti tarife protiv onih koji se protive njegovim planovima za aneksiju uglavnom autonomne teritorije, koja je deo danskog kraljevstva.

Raspoređivanje trupa na Grenland

Ranije ove nedelje, brojni saveznici NATO-a – između ostalih Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Norveška i Švedska – rasporedili su trupe na arktičko ostrvo, a danska premijerka Mete Frederiksen rekla je da je odbrana Grenlanda „zajednička briga“ za ceo NATO.

Raspoređivanje snaga usledilo je nakon što su ministri spoljnih poslova Danske i Grenlanda otputovali u Vašington na sastanak s američkim potpredsednikom Džej Di Vensom.

Nakon sastanka, danski ministar spoljnih poslova Lars Loke Rasmusen izjavio je da su razgovori bili konstruktivni, ali da je ostalo "temeljno neslaganje" između dve strane.

Tramp je u međuvremenu ponovio svoju nameru da Grenland stavi pod američku kontrolu.

- Treba nam Grenland zbog nacionalne bezbednosti.

Dodao je kako veruje da se dogovor s Danskom može postići, ne isključujući upotrebu sile.