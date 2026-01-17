Slušaj vest

Ukrajinska delegacija stiže danas u Majami, sa tankom fasciklom dokumenata, ali izuzetno teškim zadatkom i ogromnim očekivanjima.

Zadatak je da se smanji sve dublji jaz između predsednika Volodimira Zelenskog i Donalda Trampa uoči okupljanja svetskih lidera u Davosunaredne sedmice.

Ukrajinski pregovarači "lice u lice" sa Trampovim ljudima

Trojica najviših ukrajinskih pregovarača - Rustem Umerov, Kiril Budanov i David Arahamija - trebalo bi da započnu intenzivne razgovore sa Trampovim najužim krugom saradnika, uključujući specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera.

Diplomate ove razgovore vide kao poslednji ozbiljan diplomatski pokušaj pre nego što se pritisak dodatno pojača na svetskoj sceni.

Dva ključna sporazuma - garancije bezbednosti i obnova Ukrajine

U središtu pregovora nalaze se dva međusobno povezana sporazuma za koja Ukrajina insistira da moraju biti prihvaćena zajedno - obavezujuće bezbednosne garancije koje bi odvratile buduću rusku agresiju i ambiciozni okvir za obnovu i prosperitet vredan 800 milijardi dolara, koji bi kombinovao zajmove, grantove i privatne investicije.

Zelenski je jasno stavio do znanja da se nada potpisivanju oba dokumenta na marginama Svetskog ekonomskog foruma.

- Sa naše strane, u principu, verujem da smo završili - rekao je ove sedmice, signalizirajući da Kijev tekstove smatra gotovim.

Međutim, ton iz Vašingtona je primetno hladniji.

Trka sa vremenom i sa Trampom

Iako američki zvaničnici javno ostaju uzdržani u vezi sa sastancima u Majamiju, Trampov tim privatno šalje signale nestrpljenja.

Sam Tramp je ove sedmice izjavio da veruje da je Vladimir Putin spreman za mir, označivši Zelenskog, a ne Moskvu, kao prepreku, uprkos nepromenjenom vojnom stavu Rusije. Jedan visoki zapadni zvaničnik, govoreći pod uslovom anonimnosti, ovako je opisao situaciju:

- Ovo je politika pritiska. Tramp želi zamah pre Davosa, a to znači pritisak na Kijev da popusti čak iako se Rusi nisu pomerili ni za pedalj - rekao je zvaničnik za "Kijev post".

- Ukrajinska linija je jednostavna - bez bezbednosti, nema dogovora - kaže on.

Izostanak Marka Rubija budi zabrinutost

Dodatnu nelagodu među posmatračima iz Ukrajine izaziva to da ključna figura neće biti za pregovaračkim stolom.

Američki državni sekretar Marko Rubio ne učestvuje u današnjim razgovorima, uprkos Trampovoj ranijoj najavi da će Rubio, ministar odbrane Pit Hegset, Kušner i Vitkof predvoditi proširene američko-ukrajinske radne grupe i direktne kontakte sa Moskvom.

- To sugeriše da se prave odluke drže veoma blizu Trampa. To uznemirava saveznike, a Ukrajince još više - rekao je isti zapadni zvaničnik.

Mirovni planovi i pritisci u promeni

Bivši američki ambasador u Ukrajini Vilijam Tejlor dao je širu procenu, ističući mnoštvo konkurentskih mirovnih predloga, uključujući ukrajinsko-američki plan za koji obe strane tvrde da je "90 odsto" usaglašen.

Najbolji scenario, prema Tejloru, jeste usklađivanje SAD, Ukrajine i Evrope, nakon čega bi Tramp izvršio stvaran pritisak na Putina da pristane na prekid vatre. Najgori scenario je, kako je rekao, jednostavan i mračan.

- Putin i dalje misli da može da pobedi i borba se nastavlja - upozorio je Tejlor.

Teritorijalna pitanja i crvene linije

Tejlor je odbacio bilo kakvo priznanje teritorija koje drži Rusija, naglašavajući da je okupacija oko 19 odsto ukrajinske teritorije nezakonita prema međunarodnom pravu.

Upozorio je i na pritiske da Kijev pristane na teritorijalne ustupke, uključujući predloge o povlačenju na 40 kilometara radi stvaranja takozvane "Slobodne ekonomske zone".

- Ovo je odluka koju moraju doneti Ukrajinci. Niko ne bi trebalo da legitimiše ruske pretenzije na okupiranu zemlju - rekao je Tejlor na događaju Atlantskog saveta.

Šta sledi

Za Ukrajinu, vreme ističe. Ambasadorka Ukrajine u SAD Olga Stefanišina opisala je misiju na društvenim mrežama kao "doterivanje" dokumenata o bezbednosti i prosperitetu. Ipak, iza kulisa raste pritisak da Kijev popusti po pitanju Donbasa kako bi obezbedio "šargarepu" od 800 milijardi dolara.

Ako Umerov i Budanov ne uspeju da ubede Trampov tim da primeni "štap" prema Putinu dok se u Majamiju pregovara o "šargarepi", samit u Davosu mogao bi da se završi ne istorijskim potpisom, već produbljenim razdorom.

Za Zelenskog, misija u Majamiju znači više od samih potpisa. Ona je test da li je Trampova Amerika spremna da garantuje dugoročnu bezbednost Ukrajine ili se Kijev gura ka ustupcima zarad brzine.

Kako je jedan evropski diplomata privatno rekao: "Svi žele dogovor, pitanje je ko će ga platiti."